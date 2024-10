Ljiljana napustila show, presudio joj izazov s patkom: 'Istrčala sam lijepu trku'

MASTERCHEF

Ivana spasila Tina, a Moris pod pritiskom dokazao svoje vještine

Ivana, koja posjeduje imunitet, dobila je priliku spasiti jednog natjecatelja iz stres testa, a njezin izbor pao je na Tina. „Drago mi je da imam tu priliku i htjela bih nekoga spasiti. To će biti osoba koju volim, a to je Tin“, otkrila je Ivana, opisujući Tina kao „malog genijalca“ kojeg ne bi htjela izgubiti u ovoj fazi natjecanja. Međutim, davanjem imuniteta Tinu, Ivana je i sama postala izložena eliminaciji do kraja ciklusa