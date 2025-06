Farmer Dušan iz 'Ljubav je na selu' progovorio o bivšoj ljubavi koja ga je napustila zbog vjere

Farmer nove sezone popularnog reality showa 'Ljubav je na selu', Dušan, podijelio je intrigantne detalje o svojoj ljubavnoj prošlosti i nadama za budućnost. Dušan je otkrio da je prije desetak godina bio u ozbiljnoj vezi koja je, nažalost, završila zbog vjerskih razlika i obiteljskog pritiska. "Ona je morala popustiti pod pritiskom obitelji," prisjeća se Dušan za RTL.hr. Njegova tadašnja djevojka otišla je u Italiju zbog posla, a njihov kontakt postupno je jenjavao.

Nakon tog iskustva, Dušan priznaje da je imao nekoliko prolaznih veza, ali ništa ozbiljno. "To su pretežito bile avanture, nešto prolazno," kaže on. Unatoč tome, Dušan nije izgubio vjeru u ljubav i odlučio se prijaviti u show s nadom da će pronaći onu pravu.

Za Dušana, najvažnije osobine u partnerskom odnosu su iskrenost, poštovanje i vjernost. "Kao što sam već rekao – iskrenost, poštenje, vjernost. I da je čovjek!" naglašava on. Dušan posebno cijeni poštenje i iskrenost, ističući da laži uvijek izađu na vidjelo.

Unatoč prošlim razočaranjima, Dušan ostaje optimističan. "Nisam izgubio vjeru u ljubav, mislim da se ljubav uvijek može naći u bilo kojem životnom periodu," kaže on, objašnjavajući svoju motivaciju za sudjelovanje u showu.

Farmer Dušan ima 52 godine i dolazi iz malenog mjesta Vojnić nedaleko od Karlovca. Živi s roditeljima u obiteljskoj kući te ima vlastiti OPG. Brine se o kokošima, svinjama, a osim životinja, ima i voćnjak, vrt, veliko dvorište te oranice kukuruza, krumpira i ječma. Dušan za sebe kaže da je radišan, komunikativan, živahan, društven, a ponekad i tvrdoglav.

Što se prošlih ljubavnih iskustava tiče, iza njega je nekoliko veza, od kojih je jedna bila dugogodišnja. Sada je spreman otvoriti novo poglavlje u svome životu i pronaći osobu s kojom bi mogao dijeliti dobro i zlo. U 'Ljubav je na selu', kaže, prijavio se iz iskrenih namjera kako bi pronašao ženu s kojom će provesti ostatak svog života.

Fizički izgled, ističe, nije mu presudan, a volio bi da je njegova buduća odabranica razumna, iskrena, mirna i komunikativna. U vezi nikad ne bi tolerirao ljubomoru. „Bit će pjesme, bi će rada, a očekujem da će biti i ljubavi“, poziva Dušan zainteresirane dame da se prijave i posjete njegovo pitoreskno imanje.

