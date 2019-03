Evo koga ćemo sve gledati u ulozi prezentera na dodjeli Večernjakove ruže

Još nas samo dva dana dijele do spektakla godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu – dodjele Večernjakove ruže koja ove godine slavi 25. rođendan, a Večernji list slavi 60. obljetnicu. Za rođendansku Ružu pripremili smo puno iznenađenja, a jedno od njih su i naši prezenteri. Među njima ima i dobitnika Večernjakove ruže, a zanimljivo je da ćemo ih gledati u neočekivanim kombinacijama.

Od novih lica do prezentera

Večernjakovom ružom među ostalima ponose se voditeljice Zrinka Grancarić i Jelena Pajić. Obje su nagrađene za novo lice godine – Jelena 2015., Zrinka 2017., a u međuvremenu su postale prepoznatljiva lica HRT-a i RTL-a na kojima vode najgledanije informativne emisije. Njima će se u ulozi prezentera priključiti i dva poznata muška imena, no o kome je riječ, doznat ćete u petak. U ulozi prezenterice naći će se i jedna od naših najboljih glumica – Judita Franković Brdar. Ona je još 2014. bila nominirana za Ružu u kategoriji za najbolje glumačko ostvarenje. Na svoje će doći i ljubitelji sporta, pogotovo nogometa, s obzirom na to da će se na pozornici HNK pojaviti nekadašnji reprezentativni vratar Stipe Pletikosa, kojeg trenutačno gledamo u komentatorskoj ulozi na Areni sport. Vidjet ćemo i Joška Jeličića, još jednog nekadašnjeg nogometaša, a danas voditelja i komentatora čiji komentari neke zabavljaju, a neke baš i ne.

Jarak nije uvijek loš znak

U ulozi prezentera naći će se i poznata glazbena imena. Jelena Rozga jedna je od omiljenih domaćih pjevačica, a popularna je i u susjednim zemljama, a Mirela Priselac Remi pjevačica je grupe Elemental, koju odnedavno gledamo i kao jednu od najstrožih članica žirija HRT-ova showa “Zvijezde pjevaju”. Kao prezenter pojavit će se još jedan član žirija, na šalu uvijek spremni Miroslav Škoro.

Kada se nekom ispred kuće pojavi Andrija Jarak, to nije dobar znak, no nama je iznimna čast što će se ovaj vrsni reporter Nove TV pojaviti u ulozi prezentera, baš kao i njegov kolega Hrvoje Krešić s N1 televizije, koji bez problema postavlja najteža pitanja vodećim ljudima u državi. Listu prezentera zaključuju Ivana Petrović, urednica vanjske politike Nove TV, te Davor Meštrović, bez kojeg ne prolaze jutra na HRT-u. Kome će naši prezenteri dodijeliti Ruže, doznat ćete u izravnom prijenosu na HRT-u 1 u petak u 20.05 sati.

