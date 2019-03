Dosad neviđeni glazbeni dueti i gost iznenađenja

Trenutak u kojem ćemo doznati kojih je sedmero veličanstvenih zaslužilo Večernjakovu ružu za 2018. godinu sve je bliži. Na pozornici zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta ovaj petak sve će biti u znaku Ruže koja slavi 25. rođendan, ali i u znaku proslave 60. rođendana Večernjeg lista.

Izravan prijenos na HRT-u

Taj detalj scenograf Ivica Propadalo na zanimljiv je način uskladio sa scenografijom koja će krasiti dodjelu, a svoj glazbeni obol dodjeli najveće medijske nagrade dat će najbolja i najuspješnija imena naše glazbene scene.

Kako bi ovo rođendansko izdanje Večernjakove ruže bilo posebnije od dosadašnjih, odlučili smo malo “začiniti” sve i samo za ovu prigodu spojiti poznata glazbena imena u zanimljive duete. Glazbena diva Josipa Lisac nastupit će tako s dečkima iz Hladnog piva i bit će to zanimljiva kombinacija.

Gibonni će pozornicu dijeliti s Izvorom, a naš predstavnik na Eurosongu Roko Blažević zapjevat će s Jacquesom Houdekom. Koje ćete pjesme čuti u izvedbi ovih dueta, ostavit ćemo kao iznenađenje do petka, odnosno do same dodjele koja se izravno prenosi na Prvom programu HRT-a.

A iznenađenje je i jedno poznato ime iz svijeta glazbe koje će uveličati cijelu dodjelu.

Cijela će večer baš u rođendanskom stilu biti prožeta brojnim iznenađenjima. Ono što nije iznenađenje jest da će programom dodjele kormilariti poznate voditeljice Barbara Kolar i Daniela Trbović. Iako je ovo prvi put da u ulozi voditeljica dijele istu pozornicu, nema sumnje da će i ovaj zadatak odraditi vrhunski kao što smo se od njih dvije i navikli.

Bit će savršeno uigran par

– Barbara i ja navijački smo par, navijamo zdušno jedna za drugu, godinama. Uigrat ćemo se do dodjele 22. ožujka. Radujem se našoj istospolnoj voditeljskoj zajednici, a nadam se da će i gledatelji dijeliti naš užitak.

Crna i plava na pozornici – san svakog muškarca – rekla nam je Daniela.

– Mislim da ćemo se podjednako pokušati držati na sigurnoj udaljenosti od stila “tiha, smjerna i samozatajna” i izvedbe koja uključuje njihanje na trapezu, striptiz i gutanje vatre. Možda nam uspije. Ono što je sigurno, na nama će raditi najjače snage HTV-a, stilistica Nataša Svekler i šminkerica Zdravka Bolf – kaže nam Barbara.

Dok 35 nominiranih u sedam kategorija nestrpljivo čeka svečanu dodjelu koja u petak počinje u 20 sati, Daniela i Barbara znaju kako im je jer su i same bile u toj situaciji mnogo puta.

Tijekom godina dobile su zavidan broj Ruža i obje imaju pravi mali ružičnjak.

– Večernjakova ruža bila je i ostala iznimno prestižna nagrada, važna i draga svima nama koji radimo za publiku. Biti prepoznat kao netko tko zaslužuje biti u uskom krugu najboljih velika je čast, a i veselje. I to ne samo prvi, nego baš svaki put – istaknula je Barbara.