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PROROČANSTVO S REDDITA

Objavila je sliku hladnjaka koji dijeli s dečkom: Komentar stranca točno je predvidio njihov prekid

Foto: TikTok
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
11.06.2026.
u 07:00

Među brojnim komentarima, jedan se posebno istaknuo. Anonimni korisnik napisao je kako vidi da je jedna osoba "zdrava", a druga "nije" te da su zbog toga "previše nekompatibilni". Njegova prognoza bila je brutalno precizna: "Dajem vam još deset mjeseci." Tiffany u videu s nevjericom potvrđuje da su ona i dečko prekinuli točno deset mjeseci kasnije

Tiktokerica Tiffany, na internetu poznata kao @meanladytiff, podijelila je s pratiteljima neobičnu priču koja dokazuje da se odgovori na ljubavne probleme ponekad kriju na najneočekivanijim mjestima - poput hladnjaka. U svom videu, koji je prikupio više od 400 tisuća pregleda, ispričala je kako je anonimni korisnik Reddita točno predvidio da će njezina veza propasti, a sve na temelju nekoliko fotografija njihove zajedničke kuhinjske naprave.

Prije otprilike godinu dana, Tiffany je iz zabave objavila fotografije unutrašnjosti hladnjaka koji je dijelila s dečkom na jednoj od Redditovih stranica gdje korisnici analiziraju sadržaj i pogađaju detalje o vlasnicima. Fotografije su otkrile prizor koji je mnogima odmah upao u oči: hladnjak je bio strogo podijeljen. Na njezinoj strani nalazile su se boce kombuche, zdrave namirnice te voda marki Fiji i Evian. Njegova strana bila je ispunjena gaziranim pićima poput Coca-Cole i Fante, kao i bocama vode Aquafina. Čak su i vrata hladnjaka bila isključivo ispunjena pićima, dok su na nekim ladicama još uvijek bili ostaci zaštitne ambalaže, kao da se par nikada nije u potpunosti uselio ili skrasio.

@meanladytiff #greenscreen ♬ original sound - meanladytiff

Među brojnim komentarima, jedan se posebno istaknuo. Anonimni korisnik napisao je kako vidi da je jedna osoba "zdrava", a druga "nije" te da su zbog toga "previše nekompatibilni". Njegova prognoza bila je brutalno precizna: "Dajem vam još deset mjeseci." Tiffany u videu s nevjericom potvrđuje da su ona i dečko prekinuli točno deset mjeseci kasnije. "Vjerujem strancima s Reddita cijelim svojim srcem", napisala je u opisu viralnog videa.

Njezina priča izazvala je lavinu reakcija, a komentari su se nizali. Mnogi su se složili da je podijeljeni hladnjak bio očit znak problema. "Podijeljen hladnjak je ludost", "Ne dijelim tako ni hladnjak s cimerima", pisali su korisnici. Drugi su se šalili na račun sadržaja, primjećujući da u hladnjaku gotovo i nema prave hrane. "Oprostite, jeste li vi uopće jeli?", jedan je od popularnijih komentara. Posebnu pažnju privukao je i dečkov izbor vode: "Voli Aquafinu?! Vodu koja se ne rasproda ni tijekom prirodne katastrofe?! Gotovo je!", našalio se jedan korisnik.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
*uz pomoć AI-a

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Ključne riječi
reddit TikTok hladnjak veza raskid prekid showbiz

Komentara 1

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Avatar fidelio
fidelio
07:17 11.06.2026.

Čovjek je vidio da ženska nije u stanju izgraditi obiteljski dom a da je frajer još uvijek u glavi klinac. Da ne kažem, ako te zanima obiteljski život, ne budeš ga rokao po redditu.

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