Objavila je sliku hladnjaka koji dijeli s dečkom: Komentar stranca točno je predvidio njihov prekid

Tiktokerica Tiffany, na internetu poznata kao @meanladytiff, podijelila je s pratiteljima neobičnu priču koja dokazuje da se odgovori na ljubavne probleme ponekad kriju na najneočekivanijim mjestima - poput hladnjaka. U svom videu, koji je prikupio više od 400 tisuća pregleda, ispričala je kako je anonimni korisnik Reddita točno predvidio da će njezina veza propasti, a sve na temelju nekoliko fotografija njihove zajedničke kuhinjske naprave.

Prije otprilike godinu dana, Tiffany je iz zabave objavila fotografije unutrašnjosti hladnjaka koji je dijelila s dečkom na jednoj od Redditovih stranica gdje korisnici analiziraju sadržaj i pogađaju detalje o vlasnicima. Fotografije su otkrile prizor koji je mnogima odmah upao u oči: hladnjak je bio strogo podijeljen. Na njezinoj strani nalazile su se boce kombuche, zdrave namirnice te voda marki Fiji i Evian. Njegova strana bila je ispunjena gaziranim pićima poput Coca-Cole i Fante, kao i bocama vode Aquafina. Čak su i vrata hladnjaka bila isključivo ispunjena pićima, dok su na nekim ladicama još uvijek bili ostaci zaštitne ambalaže, kao da se par nikada nije u potpunosti uselio ili skrasio.

Među brojnim komentarima, jedan se posebno istaknuo. Anonimni korisnik napisao je kako vidi da je jedna osoba "zdrava", a druga "nije" te da su zbog toga "previše nekompatibilni". Njegova prognoza bila je brutalno precizna: "Dajem vam još deset mjeseci." Tiffany u videu s nevjericom potvrđuje da su ona i dečko prekinuli točno deset mjeseci kasnije. "Vjerujem strancima s Reddita cijelim svojim srcem", napisala je u opisu viralnog videa.

Njezina priča izazvala je lavinu reakcija, a komentari su se nizali. Mnogi su se složili da je podijeljeni hladnjak bio očit znak problema. "Podijeljen hladnjak je ludost", "Ne dijelim tako ni hladnjak s cimerima", pisali su korisnici. Drugi su se šalili na račun sadržaja, primjećujući da u hladnjaku gotovo i nema prave hrane. "Oprostite, jeste li vi uopće jeli?", jedan je od popularnijih komentara. Posebnu pažnju privukao je i dečkov izbor vode: "Voli Aquafinu?! Vodu koja se ne rasproda ni tijekom prirodne katastrofe?! Gotovo je!", našalio se jedan korisnik.

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*uz pomoć AI-a