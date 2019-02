Evo kako su nastala čudna imena ovih hrvatskih bendova

Imena stranih bendova poput Arctic Monkeys (Arktički Majmuni) ili Red Hot Chili Peppers (Crvene ljute čili papričice) bila su dovoljno čudna u periodima kad su ti sastavi nastali, ali pregledom liste domaćih bendova shvatili smo da postoji ozbiljna konkurencija u kategoriji Čudno ime benda. A imena su dobili na, malo je reći, na čudne načine....Neki nazivi su nastali na aerodromu u Beču gdje cijelu noć vrište djeca, drugi usred pijanstva, a neka se mijenjaju svaki koncert.

Zagrebački one-man band Bebé na volé kojeg čini Adam Semijalac je dobro prihvaćeno ime domaće blues indie scene, a do ideje za ime nije došao sam.

-Bio sam u Beču na aerodromu usred noći sa ženom i frendicom, nije bilo leta i neka djeca su okolo plakala i to je jako iritiralo moju frendicu. Bio je tamo jedan dječak iz Pakistana koji je bio stvarno lijepo dijete i to sam komentirao s entuzijazmom u šest ujutro, na što se ona nadovezala sa: Ja bih te bebe sve šutirala! i onda sam pomislio: Bebe na volé je kul ime. Sad shvaćam da su pjesme moja djeca, a ja ih okolo šutiram.- objašnjava Adam kroz smijeh. Da se lista čudnih imena može dalje nastaviti, potvrdio nam je i sve više popularni duo iz Osijeka Krankšvester. Ni više ni manje iza tog imena su reperi Davor Miletović - 3ki Still i Hrvoje Marjanović -Sett.

-Realno, totalno je promašeno i nespretno za izgovorit. Bila je to ideja mog pijanog frenda koji je usred rasprave ispalio Krankšvester, a meni je to zvučalo kao dobro ime za punk bend. - kaže nam Hrvoje i nastavlja - Ime uopće nije zvučno, ali nama je u tih pet sekundi, koliko smo razmišljali o imenu benda, djelovalo ok.-

Našom listom opravdano su zavladali Osječani, jer neizbježno ime u ovom nizu je također osječki hip-hop bend Kandžija i Gole žene.

-Mi smo u početku od 2006. na svakom koncertu imali drugačije ime. Nama je to bilo fora. Bili smo tako i Kandžija i Solari Boys pa Kandžija i Nezaustavljivi Amerikanci i jednom prilikom Kandžija i Mali Đapići.- objašnjava Stjepko Galović, Kandžija i govori dalje -Za Gole žene smo se odlučili tek 2009. jer je od svega najbolje zvučalo.

Novonastali bend iz Zagreba Mokri Nenad objasnio nam je kako su bili inspirirani nepoželjnošću imena Nenad. - Nitko se ne želi zvati Nenad. To je baš tužno. Bilo nam je žao pa smo se odlučili za to. Kad smo dodali Mokri, shvatili smo da je Mokri Nenad hrvatski Wet Willy. Nama se svidjelo jer je šaljivo i najbolje opisuje kakvu glazbu radimo. - govori nam basist i vokal Luka Nenad Juranić.

Scena obiluje upečatljivim imenima pa su se tu našli i Drvored, Svemirko, Đudnoređe, Debeli Precjednik te High5.

Drvored je deveteročlani zagrebački bend kojeg čine Edo Rimanić, Romina Host, Franjo Stojaković, Roko Vidaković, Karlo Pleteš, Mirna Bistričić, Davor Peršića, Frederic Lanz i Hrvoje Matasin. Mix francuske šansone, energije balkanske nostalgije i brzi ritam doveli su ih do osmišljavanja vlastitog glazbenog pravca - Balkankan. Uz Drvored stoji i emo macho pop bend Svemirko kojeg čine Marko Vuković, Branimir Blažević, Toni Tandara, Bojan Bojkov i Antonio Bošnjak. Kako rastu govori i nedavni koncert u punoj zagrebačkoj Tvornici, a iza sebe imaju tek jedan album - “Vanilija”. Zagrebačku scenu obogaćuje i tročlani sastav Čudnoređe, a oni su Ognjen Bašić, Mihovil Jurdana i Zlatko Ivanković. Bend je matični glazbeni projekt Ognjena Bašića, a imaju dva objavljena albuma “Dno je sve rjeđe" i "Kompakt diskutabilno”.

Na našoj listi našao se još jedan osječki bend - Debeli Precjednik. Glasna četvorka iz osnovana je još daleke 1993. godine, a 2010. godine svirali su s jednim od najvećih bendova svjetske punk-rock scene NOFX-om.