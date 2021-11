Pet mjeseci od tragedije: Estradnjaci okupljeni u spomen na Petru (20) čiji je život prerano ugašen u Zagrebu

Petra Jerković bila je mlada zagrebačka studentica radne terapije koja je iznad svega voljela život. Petra Jerković bila je jedina kćer Joze i Vesne Jerković, voljena unuka, obožavana prijateljica, pokretač svih događanja, veselja, nadahnuće i inspiracija. Petrin život nije se previše razlikovao od prosječnog studentskog života u Zagrebu. Uz hobije poput glume u ZKM-u, plesa, učenja stranih jezika i volontiranja u raznim udrugama uživala je i u izlascima i druženjima s mnogobrojnim prijateljima, pripremanju ispita i svim drugim veseljima koja su bila njezina svakodnevica.

Kobnog 26. lipnja 2021. na pješačkom prijelazu motociklist bez položenog vozačkog ispita A kategorije, bez zaštitne kacige i pod utjecajem alkohola oduzeo je Petri život. U trenutku kada je motociklist pretjecao 20-godišnjeg vozača Audija, prešao je preko pune crte na sjevernu kolničku traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera. Dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza, u nastavku preticanja i kretanja kolničkom trakom, 21-godišnji vozač motocikla pomaknuo je svoje vozilo bliže sjevernom rubu te prednjim dijelom motocikla zauvijek ugasio život 20-godišnjoj Petri koja je prelazila kolnik zagrebačke Jarunske ulice preko pješačkog prijelaza u smjeru sjevera. Nakon pretjecanja, motocikl je izletio izvan kolnika i naletio na rubni kamen, a vozač Audija zaustavio se i pješke došao do mjesta nesreće te se nakon uviđaja jednostavno udaljio. U ovom slučaju samo jedan korak bio bi dovoljan da Petra prođe bez ijedne ozljede, no taj korak za Petru značio je kraj.

U spomen na preminulu Petru, ali i brojne druge koji su stradali zbog nepažnje u prometu, brojna poznata imena iz javnog i društvenog života podržala su rad novoosnovane Zaklade za sigurnost u prometu „Petrin korak”. Sama djelatnost zaklade odnosit će se na učinkovitu edukaciju mladih vozača, razvijanje njihove kulture u cestovnom prometu, smanjenje stradavanja onih najranjivijih, te na prevenciju prometnih nesreća. Osnivač ove Zaklade je pravna osoba, Quehenberger Logistics d.o.o., a iako ne obavlja gospodarsku djelatnost, Zaklada će novac prikupljati od bezuvjetnih i nepovratnih donacija podupiratelja. Ovim sredstvima Zaklada Petrin korak kroz humanitarne akcije i različite edukativne radionice djelovat će na ostvarenju svog primarnog cilja.

Podršku radu zaklade u sjećanje na tragično preminulu Petru dala su eminentna imena domaće glazbe: Nina Badrić, Vanna, Ivana i Marija Husar, Tony Cetinski, Marin Ivanović Stoka, sestre Palić i Pero Galić otpjevavši pjesmu „Vratite mi nju“ putem koje će ujedno promovirati rad same Zaklade, te educirati i senzibilizirati sve sudionike u prometu. Glazbu potpisuju Marko Vojvodić i Igor Ivanović; tekst Marko Vojvodić, Igor Ivanović, Djordjija Palić i Marin Ivanović Stoka.

Produkciju pjesme potpisuje deciBel studio (Igor Ivanović, Marko Vojvodić), produkciju/režiju video spota Marko Zeljković Zelja – All in one produkcija, nakladnik i distributer pjesme je izdavačka kuća Hit records. Svi sudionici uključeni u projekt nesebično su dali svoj doprinos u promicanje rada zaklade prepoznajući viši cilj iste u spomen na jedan mladi život koji je ugašen – Petra…

Brigu za druge u prometu često uzimamo zdravo za gotovo. Podizanjem svjesti i važnosti pitanja sigurnosti u prometu koja se tiče svih sudionika (pješaci, motociklisti, biciklisti, vozači…) na korak smo bliže smanjenju prometnih nesreća, a taj korak kao u ovom konkretnom slučaju, za Petru i njene najmilije bio je posljednji.

Više o Zakladi „Petrin korak” može se pronaći na Facebook i Instagram profilu te na službenoj web stranici Zaklade.

