Esmir prvi osvojio imunitet, Marija se nije predavala: 'Kad ona može, svi možemo!'

Kandidate osme sezone 'Života na vagi' dočekala je voditeljica Marijana Batinić koja je otkrila pravila nove sezone - nema timova, bit ćete podijeljeni u parove! „Jako se brinem“, priznala je Alina dok je Larisa bila oduševljena. „Super je što ću imati partnera u dobru i zlu“, kroz smijeh je rekla.

No pred njima je bio trenutačno važniji zadatak - prvi izazov. U botaničkom rezervatu Đurđevački pijesci trebali su prijeći stazu dugačku oko jedan kilometar, a prvih sedam koji dođu do cilja, imat će priliku odabrati svog suborca. Osoba koja dođe prva na cilj dobit će imunitet na sljedećem vaganju, i to za par, što znači da će jedan kandidat napustiti show već nakon tjedan dana.

Prilično zabrinuti, kandidati su došli na startnu liniju. „Vidim šumu, prirodu, pijesak… vidim mjesto gdje ću ispustiti dušu“, šalio se Esmir. Svi su potrčali iako već dugo nisu prohodali jedan kilometar, a kamoli potrčali! Antonio je brzo ostao bez zraka i morao nastaviti pješačiti, Samantu je neugodno iznenadilo što su se iza brda krile uzbrdice i nizbrdice, a i ostalima je bilo teško. „Trčala sam zadnji put u srednjoj školi. Hodati na ovakvom vremenu… dosta se i vrti u glavi, i disanje je jako loše, i srce lupa nakon toliko vremena što nisam ništa radila maltene“, rekla je Marija.

Treneri su ih bodrili iz svega glasa, a prvi je do njih došao Esmir, koji je odmah krenuo natrag jer je morao prijeći još 500 metara. Marija je zadnja došla do Mirne, no nije se predavala. „Gledaj ispred sebe i samo grabi! Samo noga pred nogu i nema stajanja, nazad ćemo se odmarati, ako treba, kotrljaš se“, govorila joj je Mirna, a i Edo nije prestajao s ohrabrivanjem. „Hvala Edi i mojoj snazi“, rekao je Esmir koji je prvi prešao cilj, a Maja je bila zadovoljna što je druga završila utrku. Tomislav je pred ciljem prestigao Alinu, koja je bila razočarana što se preforsirala. Stigli su i Nina i Roman, a Samanta je bila sretna što je ušla u prvih sedam. I Edo je bio ponosan na sve jer su dali i posljednji atom snage iako su im je bilo jako naporno. „Očekivala sam više od sebe, ali nije išlo“, iskrena je bila Nikolina.

Marija je polako krenula natrag, Mirna ju je smirivala, a u pomoć su joj došli ostali iz ekipe. „To mi je puno značilo, srce mi je bilo ko kuća“, komentirala je Marija dok su ostali navijali za nju. „Drago mi je što cura nije odustala i odradila je to lavovski. Kad sam je vidjela da na sam kraj ulazi trčeći, rekla sam sebi - kad ona može, svi možemo!“ rekla je Nina.

Nakon izazova Marijana im je poželjela dobrodošlicu u prvi 'Život na vagi' kamp, gdje će u krugu od 300 metara moći koristiti dvije teretane, profesionalnu kuhinju, sportske terene, a smješteni su u vrhunskom glampingu koji je prilagođen njihovim potrebama. Uvjeti su idealni za transformaciju kandidata koji su bili spremni prvi put u osmoj sezoni suočiti se s vagom.

Prva je došla Alina (26) koja se iz Bjelorusije preselila u Hrvatsku. Jezik je naučila zbog glazbe, a ljubav je glavni razlog njezina preseljenja. Supruga je upoznala na koncertu Parnog valjka, žive u Zaprešiću i kaže da je on njezina najveća podrška i nagrada. U 'Život na vagi' prijavila se jer se više ne može boriti sama, patila je i fizički i psihički te otkrila da su je u njezinoj zemlji zezali i tukli zbog debljine. „Tri puta su mi slomili nos, i to u školi“, rekla je, zaplakala i otkrila kako su je gurnuli u kontejner za smeće. Marijana ju je zagrlila i pozvala ostale kandidate koji su je svi izgrlili i izljubili.

„Cura je tako divna, topla i pozitivna“, ne razumijem zašto bi to netko radio“, komentirala je Larisa, a Alina si je olakšala dušu jer je pričala o tome. „Nosim to cijeli život i želim se toga riješiti. Želim da to sve ode s kilogramima“, priznala je Alina koja na prvo vaganje došla s 145,3 kilograma. Dodala da joj je hrana kao drugi posao: „Jedem uvijek - i kad sam vesela, i kad sam razočarana… Doslovno, dok ima hrane, ja jedem.“ Otkrila je kako bi voljela imati 65 kilograma i vratila se među nove prijatelje. „Znam da će mi biti teško i naporno, ali s ovom kilažom već mi je tako i želim to promijeniti“, zaključila je.

Sljedeći je bio Esmir (49) iz Pule koji je naglasio da je on šoumen i veseljak. Otkrio je da uživa u obradi kamena, u dobrim je odnosima s bivšom suprugom s kojom ima dvije kćeri, a u show su ga prijavili prijatelji. Priznao je da jede puno mesa, a uz meso - ide i piće, u šali je nastavio. Uvjeren je kako će u showu ostati do kraja pa ako treba i pomoći kućice u kampu rastavljati. Esmirove šale nasmijale su ekipu, a on je otkrio i da u autu vozi vagu. Pričao je potom kako je i njemu hrana zanimacija, ali i da se dovoljno najeo i napio u životu. Trenutačno ima 156,3 kilograma, a dodao je kako bi volio imati 100 kilograma. „Došao sam tu i ne izlazim“, odlučan je Esmir.

Samanta (28) iz mjesta Prekvršje cijeli život sluša kako je debela, a sada ima 148,4 kilograma. „Moja je duša previše aktivna, a zatvorena je u ogromnom tijelu“, rekla je i kroz suze nastavila pričati kako joj je razrednica u srednjoj školi rekla da je treba biti sram kolika je i da treba trčati oko Jaruna, no to bližnjima nije ispričala, nego čuvala u sebi. „Hraniš svoje emocije na nezdravim stvarima, jednostavno se povlačiš u sebe“, objasnila je i dodala da joj je teško palo što se sad morala skinuti. Marijana ju je grlila, a i ostali su to emotivno proživljavali. Pričala je i o svojoj najvećoj motivaciji - kćerkici. „Želim biti aktivna mama, pratiti njezin tempo. Želim joj usaditi navike koje ja nisam imala prilike steći kao mala“, rekla je i otkrila kako nema baš prijatelja i misli da je se srame.

Najmlađi kandidat osme sezone zove se Antonio (21) završio je školu za kuhara, ali ne zna baš kuhati jer se tijekom korone školovao od kuće. Majka ga je prijavila u 'Život na vagi', no kasnije je odlučio da to radi i zbog sebe. Zagrepčanin je u show stigao sa 151 kilogramom, svjestan je da je puno posla pred njim, no čvrsto je odlučio dovesti se u red. „Nadam se da ću ovdje promijeniti svoje životne navike, ali i da će mi drugi ljudi pomagati u svemu i da će mi biti kao druga obitelj“, rekao je.

Maja (43) iz Popovače bila je buca otkako zna za sebe, a nakon tri porođaja, samo je nagomilavala kilograme. Prijavila se u show zato što je brzo odustajala kad bi se počela baviti svojim problemom, a sada su joj djeca i suprug najveća podrška. „Odmah mi je rekao kako je znao da ću upasti, ali je s druge strane rekao kako je tek dobio ženu i odmah ostaje bez nje“, šalila se Maja koja se nedavno udala. Otkrila je kako bi voljela skinuti 30-ak kilograma, a sada ima 109,4 kilograma. „Očekujem da budem uporna i ustrajna i da ne odustajem ako mi nešto ne bude kako sam ja isplanirala.“

Na redu je bila Marija (24) iz Vukovara koja je rekla kako se osjećala super kad je uspjela završiti izazov. Pričala je kako od djetinjstva ima problema s viškom kilograma, ali da se udebljala 30-ak kilograma kad je 2018. otišla od kuće raditi na Cres. Otkrila je kako se sama prijavila u show kad se u njezinoj obitelji pokrenula tema o djeci, a bake su je grdile zbog kilaže i govorile da bi trebala smršavjeti ako planira imati djecu… „Nisu me osuđivale, nego su mi na neki način rekle da se osvijestim“, dodala je, objašnjavajući da im je sada zahvalna na tome jer se želi ostvariti kao majka.

Koliko Marija ima kilograma i koja iznenađenja očekuju kandidate u nastavku vaganja - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi', sutra u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

