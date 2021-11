Erna kaže: "Edin je zadnjih dana druga osoba" dok Sanela misli: "Draga moja, da samo znaš!"

Bračni su se parovi lijepo sredili te stigli na druženje s ostalim sudionicima eksperimenta, gdje su svi zajedno razgovarali o njihovim vezama i problemima u istima. Na početku su se svi šokirali kad su doznali da su Kristina i Tomislav napustili show, iako je to bilo za očekivati. A najglasnija tijekom cijele večere bila je Erna koja je primijetila kako se njezin suprug u posljednje vrijeme neobično ponaša.

-Razočarana sam jer smo bili super prijatelji, a sad smo poznanici, jedna razgovaramo. Ne mogu znati njegovo pravo lice jer je to čovjek koji ne izražava svoje emocije i tek je sad počeo pokazivati da je ljut i razočaran. Ne znam igra li igru i što se događa u njegovoj glavi, ali zadnjih dana vidim da je to druga osoba- izjavila je Erna drugim djevojkama za stolom dok je pokraj nje sjedila Sanela, koja se trudila da se na njezinom licu ništa ne pročita.

-Prolazilo mi je kroz glavu - draga moja, da samo znaš! Ja znam zbog čega se promijenio, ali sama je kriva- kazala je Sanela pa priznala: -Osjećam se voljeno jer Edin pazi na svaku sitnicu. Htio bi mi prići, ali ne smije zbog Erna. No te male geste meni puno znače i uz Edina se osjećam da ja mogu biti ja i da ne moram ništa glumiti. I dok Erna i Jasmin još žive u neznanju, Sanela i Edin su odlučili kako će svojim partnerima prije sutrašnje ceremonije priznati baš sve. - Planiram prije konačne odluke razgovarati s Ernom i reći joj što je u pitanju, moja odluka je jasna- kratko će Edin.

Osim njih, Gordana i Bernard su vrlo nesigurni u svoj brak te razmišljaju ima li smisla nastaviti eksperiment zbog nedavne svađe koja je uništila dosadašnji odnos. -Mislila sam da imamo nešto, ali ti si meni jučer dao do znanja da nemamo ništa. Jesi li ti glumio prijateljstvo i da ti je lijepo sa mnom?- pitala je razočarana Goga Bernarda koji je odgovorio: -Nisam glumio i bilo mi je lijepo, a pogotovo kad smo bili sami i bez kamera jer smo se tada najbolje slagali. Iskreno mi je žao što sam narušio odnos koji smo imali i potrudit ću se ako nastavimo ovaj eksperiment.

Foto: RTL S druge strane, veza Andree i Mislava je toliko dobra da im ostali parovi počinju pomalo zavidjeti, a par je sve iznenadio kad se na večeri pojavio odjeven u lude kombinacije.

-Ja sam dobio što sam tražio, vi očigledno niste. Netko mora i uspjeti, a ove godine sam to ja i meni je drago- kazao je Mislav svom muškom društvu dok je Jasmin savjetovao Edina i Bernarda da napuste eksperiment ako nisu zadovoljni, a onda je Mislav zaključio.

-Tko god je ušao u show onakav kakav nije vani, taj se zapetljao i to se vidi, a ako to nije još isplivalo, isplivat će do kraja.

Ana i Marinko i dalje djeluju kao zaljubljeni tinejdžeri dok Ivona i Kristijan polako počinju graditi dobar prijateljski odnos. A kako će proći sutrašnja ceremonija, tko će ostati u eksperimentu, a tko će ga napustiti te kako će Erna i Jasmin prihvatiti novosti – pogledajte u četvrtak u 21.15 sati na RTL-u!

