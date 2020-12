Enis Bešlagić opleo po 'političkim lešinarima': 'Tajkuni, kriminalci i moćnici truju svoj narod'

Glumac Enis Bešlagić, kojeg domaća publika trenutno prati u humorističnoj seriji 'Blago nama' na RTL televiziji, jučer je na svojoj službenoj Facebook stranici kritizirao stanje na političkoj sceni u BiH i opako se 'obrušio' na 'političke lešinare'. Bez dlake na jeziku progovorio je o stanju u državi, a njegov poduži status odmah se počeo dijeliti društvenim mrežama.

Status prenosimo u cijelosti:

"RASPAMETIŠE NAS!!!

Narod u BiH je obespravljen.

Ne servirajte im svoje priče, vi politički lešinari... o jednom, drugom ili trećem obespravljenom narodu.

Na toj priči su nastali najtraženiji tajkuni, kriminalci, obogaćeni i kompromitirani politički “moćnici” , koji svojim opasnim nacionalističkim podvalama truju taj “svoj” narod.

Narod se ne dijeli na ove ili one, jer to nije civilizacijska podjela. Narod u BiH je obezglavljen, gladan, zaražen virusom šovinizma, mržnje i nadom da će u toj mržnji uništiti one druge oko sebe i tako sebi tobože osigurati blagostanje. Narod u BiH je taj kojeg guraju u ponovnu mržnju! U neke nove izbjegličke kolone, bez utočišta. Hrane djecu svojim leševima i žive ih sahranjuju svojim parolama. Da je uvijek “tamo negdje” bolje i ljepše. Dragi narode, ne budi naivan i ne nasjedaj na njihove “moralne” lekcije, pune zle krvi.

Ne nadaj se da će dobro doći izvana i da će ti neko drugi donijeti MIR. To “dobro” probudi u sebi. Oživi taj mir, u koji se zaklinješ u svim svojim moralnim, etičkim, vjerskim, nacionalnim, mentalnim i duhovnim principima. Narode... Ti, koji se slomi čestitajući razne vjerske praznike jedni drugima... Ti, koji znaš da ono što ne želiš sebi, ne želiš ni drugome. Zar ne vidiš da se razne političke sile suprotstavljaju na tvome tlu, u tvojoj zemlji, ispred tvoje kuće, u tvojoj porodici?!? Zar ne vidiš da ćeš opet platiti TI najveću cijenu, ako povjeruješ u njihovu “dobronamjernost”? Tvoja bol će ostati samo tvoja. Tvoj mir je samo tvoj, zato čuvaj i brani ga. Brani ga razumijevanjem, prihvaćanjem drugoga i drugačijeg... brani ga ljubavlju, jedinom svetom istinom u koju se zaklinješ na sve svete knjige... Čuvajte se svih tih “sila” koje nama žele dobro, pod njihovim zastavama.

Foto: Facebook

Što ti to imaš narode, pa si svim tim “moćnicima” toliko bitan? Što ima tvoja zemlja i koje to resurse posjeduješ?

Ma kako se ti nazivao ili izjašnjavao... Kako god se osjećao, duhovno ili religijski... Upamti, da posjeduješ najveću dušu i ogromno srce. Posjeduješ najtužniju prošlost i svu bol svijeta nanesenu u svim tim ratovima. Ratovima u kojima te zavadiše i opustošiše tvoje ognjišta. Ali i pored svega ti si poseban! Da ti, koji si još uvijek drugima tema i inspiracija.

Jer ti posjeduješ snagu da i dalje živiš, ustaneš i pružiš ruku slabijem.

I dalje ti poklanjaš osmijeh drugima i imaš vremena za sve!

Imaš ponos i imaš DUH! Upamti DUH jednog naroda, koji mnogi nemaju, pa su zato nesretni. Imaju kao sve, a nemaju ništa!

Ti imaš “ONO NEŠTO” jer si poseban u svojoj ljudskosti, pristupačnosti, iskrenosti i dostupnosti.

Zato, ne budi više najgori prema sebi i svojima... mojima, tvojima, našima, njihovima i drugima...

Ne odustaj od te ljubavi i širine kojom si počašćen. Nikakve političke elite te neće zaštititi. Tvoj osmijeh i pružena ruka ljubavi... i to tvoje čisto srce će te nahraniti, a tvojoj djeci ostaviti nadu.

Svejedno ćeš otići sa ovog svijeta, ali nije svejedno kako ćeš na taj put biti ispraćen.

Sve je to u tebi i do tebe. I nitko, ni drugi, ni treći, ni peti, nije kriv. Samo ti! Isplati se ići dalje. Drvo trebaš posaditi i kad bi znao da je sutra kraj svijeta.

Zato, ostani od onih koji prave mostove, a ne postani od onih koji ih ruše. Tvoje je da popravljaš, a njihovo je da kvare.

Svako je upotrijebljen za nešto.

Ti cijeni živote svih i čuvaj druge od svoga zla.

Tako ćeš jedino sačuvati sebe.

Nikoga ne mrzim, samo nekoga bolje volim", zaključio je mnogima omiljeni glumac i aktivist čiji je status izazvao lavinu komentara. "Svaka vam je riječ iz ovog teksta za pozlatu!", "Tako je maestro dobrog duha", "Svaka čast Enise", "Drago mi je da ima takvih ljudi kao što si ti", neki su od komentara ispod objave.

Foto: RTL