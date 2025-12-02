Enis Bešlagić objavio dirljivu fotografiju s majkom i poslao poruku koja je dirnula i rasplakala mnoge

Jedan od najomiljenijih glumaca i komičara Enis Bešlagić, poznat po svom zaraznom humoru i ulogama koje su obilježile generacije, ponovno je pokazao svoju emotivnu stranu. U objavi koja je u trenu postala viralna i potaknula lavinu reakcija, Bešlagić je podijelio intiman trenutak sa svojom majkom, uputivši poruku koja je dirnula srca njegovih pratitelja i podsjetila nas na ono što je u životu uistinu važno. "Došlo mi… Kad je MAJKA u pitanju tu kalkulacija nema. Ona ja stup svake obitelji i ona je ta pod čijim nogama je i obećani dženet ili raj", započeo je Enis svoju emotivnu ispovijest, odmah dajući do znanja koliko cijeni i poštuje ulogu majke. Nastavio je opisujući bezuvjetnu majčinsku ljubav, onu koja ne poznaje interes, kalkulacije i osudu. "Uvijek za sve bezinteresno, dobronamjerno, bez kalkulacija i kakav god ti bio ona je posljednje skrovište u kojem uvijek možeš pronaći spokoj i mir duše svoje. Te ruke i taj pogled koji nam poklanjaju, njihova borba svakim dahom, da nama bude bolje je neprocjenjiva", napisao je glumac.
Ova objava nije bila samo osobna posveta, već i snažan apel svima koji ga prate. U svijetu koji se kreće sve brže, gdje su obveze i digitalna komunikacija često prioritet, Bešlagić je iskoristio svoj utjecaj kako bi poslao važnu poruku. "Zato čuvajte roditelje ljubavlju i budite im zahvalni, a tu zahvalnost pokazujte svojim djelima prema njima. Nazovite ih i recite im da ih volite, trebaju li šta, otiđite do njih i zagrlite ih čvrsto… Udahnite njihov miris Ljubavi. Kasno će biti svo ono cvijeće odneseno na njihove spomenike kad nas napuste sa ovoga svijeta. Iskoristite svaki trenutak u ovom vremenu i tu pronađite svoju oazu radosti cijelog bića", napisao je Enis.
Svoju dirljivu poruku zaključio je osobnom zahvalom majci, riječima punim ljubavi i nježnosti: "Hvala ti majko što si tu još i što si sve ono lijepo što u meni budiš a nisam spretan to pretočiti u riječi. Da si mi živa još dugo, dugo u zdravlju, sreći i ljubavi." Na kraju, još jednom je pozvao sve da učine mali, ali neizmjerno važan korak: "Ovom porukom želim potaknuti sve one koji nisu dugo čuli svoje roditelje, da ih bar nazovu kažu im da ih vole i spuste slušalicu… Za početak." Reakcije na ovu objavu bile su trenutačne i prepune emocija. Komentari su se nizali jedan za drugim, a pratitelji su Enisa obasuli riječima podrške i divljenja, dijeleći i vlastita iskustva. "Ponos majke svoje isti majka si blago majci sto te ima", "Živa i zdrava bila Gospođa Majka", "Svaki dan barem jednom", "Isti", Koliko još suza s tobom ove godine? Svaki puta u tvojoj predstavi u Minchenu pa po par puta kad baš pogodiš ovakvim riječima, ali baš u dno dna duše. Hvala ti! Hvala tvojoj majci Hvala što ne popuštaš širiti ljubav ovim svijetom! samo su neki od komentara koji svjedoče koliko je njegova poruka odjeknula.