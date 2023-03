Emotivna rođendanska čestitka Gospodinu Savršenom od njegove drage: Volim mir koji mi donosiš

Toni Šćulac, kojeg gledatelji pamte kao Gospodina Savršenog iz istoimenog realityja RTL-a dobio je lijepu rođendansku čestitku od svoje djevojke Stankice Stojanović koju je upoznao u showu.

- Volim tvoju pravednost, iako često težim prečicama. Volim i organiziranost, iako meni nije jača strana. Volim mir koji mi donosiš u život, a nisam ni znala da će mi toliko goditi. Volim sve što ti je u glavi, a ipak najviše kad sam to ja. Znam koliko ti ne voliš javno iznošenje emocija, pa sam se potrudila da ovu rođendansku čestitku ipak svedem na činjenice. - napisala mu je Stankica na Instagramu i podijelila njihove zajedničke fotografije. Na ovu objavu reagirao je i Splićanin Toni i uzvratio svojoj voljenoj.

- Volim kako je Svemir uspio posložit milijarde i milijarde atoma u ženu koju ću toliko ludo zavoljeti - napisao je Toni.

Stankica je nedavno priznala kako bi se smijala na glas da mi joj je netko rekao da će toliko toga moći naučiti od muškarca mlađeg 7 godina od ne. - Smijala bih se i da su mi rekli da ću ga upoznati uopće, a posebno putem nekog showa. Sad se samo smijem jer mi je lijepo. - rekla je. Par se upoznao u showu 'Gospodin Savršeni' gdje je Toni izabrao Stankicu za pobjednicu. Nakon showa priznali su da su krenuli odvojenim putevima, no svojem su odnosu odlučili dati još jednu šansu. Nedavno su u razgovoru za RTL pričali i o planovima za budućnost i o tome gdje će živjeti jer njihova veza funkcionira zasad na daljinu.

- Život bi postao dosadan kada ne biste u njemu vidjeli nikakve izazove. Želimo pronaći mjesto koje ćemo konačno zvati domom za našu malu obitelj i ostvariti zacrtane planove u našim karijerama. Najdraže su nam duge šetnje s Kićom, druženje s našim prijateljima i gledanje zanimljivih triler serija i filmova - kazao je Toni i najavio njihovo vjenčanje.

- Kada mi odlučimo da je pravo vrijeme za to, ali definitivno to planiramo sakriti od očiju javnosti i medija. To je nešto samo naše. Još uvijek nas ljudi prepoznaju, često i zaustave i to nam niti malo ne smeta. Uvijek to budu simpatični susreti s izrazito pristojnim ljudima koji i nama uljepšaju dan - kazao je Toni.

