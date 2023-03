Leptir uletio u studio RTL-a i iznenadio Anu Brdarić Boljat, ova gesta ganula ju do suza

Voditeljica informativne emisije RTL Danas Ana Brdarić Boljat za vikend je slavila rođendan, a veliko iznenađenje dočekalo ju je u studiju. Kako je i sama velika obožavateljica megaspektakla 'Masked Singer', redakcija nije mogla odoljeti i u emisiji uživo posjetila ju je jedna od maski ovog nadolazećeg spektakularnog showa. Leptir joj je uručio cvijeće, a osmijeh od uha do uha govori o tome koliko je bila sretna i zadovoljna.

- Ana, budući da maska ne smije govoriti do iduće subote, želimo ti sretan rođendan, u ime svih maski, redakcije i cijelog RTL-a. 19-ti koji slaviš ovdje na RTL-u - rekao je njen kolega, voditelj Tomislav Jelinčić, a voditeljicu je ova gesta ganula do suza.

Fotografije s leptirom podijelila je i na Instagramu, a uz njih je napisala:

- I kad mislim da ih znam u dušu - kako me samo izuju iz cipela! Divni ste kreativci i prijatelji! - napisala je Ana.

Inače, jednom prilikom Ana se prisjetila i početaka svoje karijere na RTL-u.

- Sjetim se svoje grozne frizure. Šalu na stranu, sjetim se nestrpljivosti, mjeseci bez sna, pozitivnog natjecateljskog duha među kolegama jer samo odabrane priče ulaze u emisiju, a tada smo znali i tulumariti... - rekla je.

Podsjetimo, šarmantna voditeljica dio je Informativnog programa od samih početaka RTL-a.

- Ana s početka karijere i Ana danas su dvije različite osobe. Kako je RTL rastao, tako sam rasla i ja, kao osoba i novinarka. Samim time što sam počela tada kao novinar, s dvadeset i četiri godina, a sada ima m četrdeset plus i urednik sam i voditelj. Puno toga sam naučila i puno toga što je RTL osjetio na svojoj koži, osjetila sam i ja. To je jedan period koji je bio divan i vrlo poučan i koji me napravio ovakvom osobom kakva sam danas, puno sam odgovornija. - otkrila je nedavno u razgovoru za RTL.

Iako joj svakodnevne obveze na televiziji ne dopuštaju mnogo slobodnog vremena, Ana tvrdi da s dobrom organizacijom ima vremena za sve.Voditeljica svoje slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi te joj često društvo pravi obitelj.

- Kada imam slobodan dan, često idemo na Sljeme, a svaki neradni vikend bježimo što dalje od gradske vreve - rekla je tada. Dodajmo da voditeljica na društvenim mrežama često dijeli fotografije nastale u studiju, no ima i onih obiteljskih te one iz prirode, a prati je skoro 4000 ljudi.

