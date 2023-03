Objavljen je video snimljen prije 15 godina u kojem Putinova ljubavnica priča o muškarcu kojeg voli

Ruski predsjednik Vladimir Putin (70) nakon razvoda od prve supruge nikada nije u javnosti iznosio detalje o svom ljubavnom životu, ali ubrzo nakon razvoda javnosti su brzo počele kružiti glasine o njegovoj vezi s bivšom gimnastičarkom Alinom Kabaeva (39) koja je od njega mlađa 31. godinu.

Moskovsky Korrespondent prvi put je izvijestio o njihovoj navodnoj vezi 2008. godine. No, nakon objave novine su se ugasile. I Putin i Kabaeva nosili su vjenčana prstenja na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014., gdje je ona odabrana za nositeljicu baklje na ceremoniji. Kada je počela ruska invazija na Rusiju mediji su izvijestili kako se Kabaeva s njihovo dvoje djece skriva u Švicarskoj.

Putin se 2013. godine razveo od bivše stjuardese Ljudmile, s kojom je u braku bio 30 godina, te ima dvije kćeri Mariju (36) i Katerinu (35). Na YouTubeu se sada pojavio jedan video snimljen prije 15 godina kada su tada uspješnu gimnastičarku Alinu intervjuirali školarci i postavili su joj brojna pitanja o ljubavnom životu, a upravo u to vrijeme je počela kružiti priča o njezinoj aferi s Putinom. Školarci su je pitali je li upoznala svog savršenog muškarca, a ona je odgovorila potvrdno i nasmijala se,

- Rekla si da imaš dečka? Zašto ne žuriš udati se za njega, bojiš li se sreće? Tko je on? - postavila joj je pitanje jedna djevojčica.

- Dobro si smislila ovo pitanje, bravo. Što se tiče straha od sreće, ponekad sam toliko sretna da se bojim biti toliko sretna. Naravno da ima nekih nedoumica - odgovorila je Alina, ali je izostavila odgovoriti tko je muškarac u kojeg je zaljubljena. No, školarci nisu odustajali i opet su je pitali tko je čovjek kojeg voli.

- Divan čovjek, veliki čovjek. Jako ga volim - odgovorila im je Alina. Ispričala je kako mu je poklonila lijep kaput s Aljaske s krznom, a te iste godine Putin se u javnosti pojavio u kaputu koji odgovara ovom opisu. Znatiželjni školarci htjeli su znati i je li Alina spremna oženjenog muškarca odvojiti od njegove obitelji.

- Mislim da ne bih to mogla, ali objasnit ću to ovako. Ako ima problema u obitelji i muškarac komunicira s drugom ženom, a ne sa svojom ženom, to znači da se problem već dogodio i da u toj obitelji svakako ne bi bilo ništa dobro - rekla je Alina i mnogi su ovaj odgovor protumačili i kao priznanje veze s Putinom.