Emotivna Rada Vasić o borbi s rakom: 'Bilo mi je jako loše, ali hvala Bogu, liječnici su mi puno pomogli'

DRASTIČNA PROMJENA

Prepoznajete li ovog omiljenog hollywoodskog glumca? Čak ga i najveći obožavatelji teško prepoznaju

Jacka Blacka pamtimo po ulogama iz brojnih filmova poput "Jumanji: The Next Level", "Home Movie: The Princess Bride", "Waffles + Moch" te poznate komedije "School of Rock"