Emotivna posveta Korane Gvozdić sinu Oliveru: Zaklela sam se da bez njega neću izaći iz te zgrade

Emotivnu objavu napisala je na svom Instagramu Korana Gvozdić i uz nju objavila fotografiju sebe i sina Olivera pri izlasku iz rodilišta iz kojeg su izašli 21. svibnja, a maleni Oliver rodio se 13. travnja.

- On i ja 💙Bodrili smo i čekali jedan drugog...prvo je on čekao mene da se oporavim, a onda sam ja čekala njega i zaklela se da bez njega neću izaći iz te zgrade. Slavili smo svaki tjedan kao da je rođendan, proslavili i naš prvi majčin dan. I onda smo nakon 5 tjedana i 2 dana izašli ZAJEDNO! 20.05.2021 - on pajki, a ja rumena od suza, suza radosnica jer smo napokon zagrlili tatu. - napisala je Korana na Instagramu. Komičar Ivan Šarić i ekonomistica i bivša manekenka Korana Gvozdić vijest da očekuju prinovu objavili su početkom veljače.

- Neopisivo sam sretna. Ali baš jako. I ne, nije da imam školsku trudnoću pa nemam nikakvih problema, ali nemam se srca žaliti. Sve što mogu je našaliti se i ići dalje ka cilju. - izjavila je Korana za Gloriju kada je bila u 27. tjednu trudnoće i dodala kako se s kilogramima uopće ne opterećuje.

