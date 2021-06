Glumica otkriva zbog čega odbija TV ponude: 'Snimanja znaju biti 'žrvanj', a ja si ne mogu dopustiti rastrojenost'

Dok brojna kazališta odlaze na godišnje odmore, a snimanja staju do jeseni, pred jednom glumačkom družinom najuzbudljiviji je dio godine. Poznati Histrioni pripremaju se za još jedno ljeto na Opatovini, na kojem ih očekuje premijera nove predstave „Stoka sitnog zuba“ redatelja Zorana Mužića. Predstava će prikazivati borbu za vlast u mjestu Horvatovac, a u njoj će zaigrati i glumica Vanda Winter.

- Histrioni će po svom dobrom običaju pokušati izvući maksimum iz retrospektive okolnosti koje su obilježile godinu, pa će komediju crpiti iz šarolikog "vrela" i "plejade" koju su nam podastrli netom završeni izbori – govori nam Vanda koja s Histrionima surađuje od 2019. godine. No, osim Histriona, naša poznata glumica igra i u svom matičnom kazalištu Komedija gdje se nedavno na repertoar vratila glazbena predstava „Čarobni Broadway“. Prva je to glazbena predstava u Komediji od studenog prošle godine.

- Vratili smo se oprezno, umjesto muzičke predstave izveli smo koncertni potpourri najpoznatijih brojeva iz svjetskih mjuzikala i beskrajno smo uživali – otkriva Vanda. Iako kazalište radi, i dalje su na snazi određene mjere pa je tako publike manje nego inače.

- Naši gledatelji u punom sastavu nam, naravno, nedostaju, pogotovo u Komediji gdje smo stvarno navikli na krcato gledalište, ali što je, tu je – govori glumica i dodaje da su se novim uvjetima maksimalno prilagodili. Veliku ulogu sada igra i sve veća procijepljenost ansambla.

Foto: Tomislav Marić

- Srećom, iako je broj u publici manji, nepokolebljiva odanost onih koji unatoč svemu i dalje imaju potrebu doći u kazalište, čini da mi na sceni još i više želimo igrati za njih – ističe. Iza njezinog kazališta je teška godina, od zagrebačkog i petrinjskog potresa pa do pandemije koja i dalje traje, no unatoč izazovnoj sezoni, Winter navodi da je Komedija poprilično „žilava“.

- Protekla sezona doima se kao da ju je netko greškom previdio, iako moram reći da osjećam ponajprije zahvalnost što smo ju doslovno – preživjeli. Kad se sve zbroji, žilaviji smo, nego što mislimo – kaže. Kazalište Komedija tako se nakon zagrebačkog potresa u ožujku uspjelo oporaviti te je prošle jeseni pod svoj krov primilo i druga kazališta i sadržaje. I Winter je ujedno prošle jeseni zaigrala pod krovom drugog kazališta, Planet Art, u predstavi „Ritina škola“.

- Iskustvo je bilo divno! Ritina škola je dobra predstava, naoko „light“, no vrlo pametna i pronicljiva, baš kao i sama Rita. Ulogu sam preuzela nakon 150 izvedbi i morala sam se, očekivano, izboriti s uklapanjem vlastite interpretacije unutar već zadane strukture predstave – navodi Vanda koja je ulogu preuzela od Nataše Janjić Medančić.

– No, uz tako predanog partnera i režisera kao što je Marko Torjanac, sve je bilo zadovoljstvo i zabava i vjerujem da je publika to osjetila – dodaje. Osim gledatelja u samom kazalištu, predstavu su mogli pogledati i drugi, i to online putem, jer se predstava snimala. Winter tako kaže da je snimanje predstave gotovo nalikovalo snimanju sitcoma i da su reakcije bile sjajne. Iako ju možemo pratiti u kazalištu, glumicu posljednjih godina nismo imali prilike vidjeti na televiziji ili filmu.

- Zadnjih godina sam zbog angažiranosti u matičnom kazalištu i drugdje, odbijala ponude s televizije, jer su mi bile "višak". Snimanja naime često znaju biti "žrvanj", a ja si kao mlada mama nisam željela dopustiti rastrojenost – priznaje Winter koju gledatelji posebno pamte po ulozi Lane u seriji „Stella“ s Nove TV. Ipak, priželjkuje si dobar projekt jer voli i zanima ju rad pred kamerom.

Foto: Instagram Glumicu očekuje radno ljeto jer će se predstave na Opatovini tradicionalno igrati svaku večer od srpnja do početka rujna, osim nedjeljom i ponedjeljkom, a Vanda otkriva da će slobodne dane iskoristiti za bijeg sa suprugom i sinom na more. Osim predstava, ovog ljeta nastupit će i na Jazz festivalu u Samoboru s glazbenikom Igorom Geržinom. Iako iza sebe ima nekoliko pjesama, svestrana glumica ističe da nema u planu dalje zaploviti glazbenim vodama. - Od 2020. ništa više ne planiram! Samo se radujem svemu kao poklonjenom – poručuje Winter.

