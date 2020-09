Emotivna objava našeg glumca dirnula mnoge: 'Javio se čovjek koji je pisao gadosti na moj račun...'

Vrlo aktivan na Facebooku glumac mnogih domaćih serija Asim Ugljen često dijeli dogodovštine iz svakodnevnog života kojima svoje pratitelje nasmijava, ali katkad i natjera na razmišljanje te ponekima natjera i suze na oči. Najnovija od njih napravila je mnogima upravo to jer je ispričao kako mu se jedan od pratitelja javio i ispričao zbog toga što je pisao o njemu na društvenim mrežama.

- Slučajno otvorim spam inbox u other inboxu, za koji dotada nisam ni znao da postoji. I bogme je spam inbox. Prelistam nabrzaka, SPAM, SPAM, SPAM. No, jedna poruka mi zapne za oko. "Gospodine Ugljen, molim vas, oprostite mi, tako mi je žao..." - započeo je Asim podužu objavu u kojoj je prepričao razgovor s gospodinom.

- Otvorim poruku. Jedan gospodin mi se ispričava, da mu je jako žao što je negdje u nekom komentaru pisao nekakve gadosti na moj račun. Odgovorim mu da nisam niti vidio taj komentar, ali i da jesam, da nema veze, da je isprika uvažena, sve pet. Javlja se čovjek. Da mu je užasno žao, da nije razmišljao dok je pisao, da ga se sin odrekao i ne želi čuti za njega zbog toga što mi je pisao - nastavlja Ugljen koji dalje piše da je u daljnjem razgovoru s gospodinom saznao da se njegov sin naljutio na njega kad je vidio što je napisao i da mu je jako žao i neugodno i da se samo želi izmiriti sa svojim sinom na što mu je Asim rekao da je sve u redu i da može reći sinu kako mu ništa ne zamjera.

- Pita me smije li mu pokazati našu korespondenciju. Naravno da smije. Javi se uskoro. Sin mu ne vjeruje da sam mu se javio i nije pretjerano voljan izmiriti se. Kažem mu da kaže sinu da mi se javi, da mu imam štošta reći o sukobima s ocem. Nešto kasnije se javlja sin - kaže glumac koji je dalje opisuje dopisivanje sa sinom gospodina, a cijela priča dobiva sretan završetak jer su se njih dvojica ipak izmirili.

Ipak, to je glumca natjeralo da progovori i o teškom odnosu s vlasitim ocem.

- Rijetko tko se u povijesti klao sa ocem kao ja. Rijetko koga sam povrijedio toliko jako i toliko puta koliko njega. A bogme, the feeling is mutual. Nisam mu bio dobar sin. On je bio bolji otac, negoli ja sin. Ali znao mi je slomiti kičmu onako kako nitko nikada prije ni poslije nije znao. Zato su svi pokušaji lomljenja moje kičme nakon njega bili neuspješni. Jer su u usporedbi s njim, svi bili najgore amaterčine - kazao je Asim pa dodao: "Rijetko tko nas može povrijediti kao naši pretci i potomci. Jer nam je rijetko tko blizak poput njh. No. Život je jedan, jedini i nema reprizu, čak i ako reinkarnacija funkcionira, ne sjećamo se prošlih života. Tako da je stvarno jedan, jedini. A od vlastite krvi nema bližeg", zaključio je glumac, a na kraju objave prikupio preko stotinu lajkova na objavu koju su mnogi odlučili i podijeliti, te u komentarima sudjelovati sa sličnim ispovjestima.