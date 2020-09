Stigla je i njezina potvrda! Jelena Veljača objavila fotku s 10 godina starijim dečkom

Nije istina, ako nije viralno, a i na najboljem smo koncertu ikad. Damir Urban, sretan rođendan - napisala je glumica Jelena Veljača ispod prve zajedničke fotografije s novim dečko Vitom Turšićem na svom Instagramu te tako potvrdila vezu s bivšim savjetnikom bivše predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović.

Ispod su se zaredali komentari podrške Ive Radić, Luke Nižetića i supruge Damira Urbana Milice.

"Živjela ljubav", "Tako", "Aaaa!" , samo su neki od komentara koji su ostavili gore spomenuti, a fanovi su nastavili nizati čestitke novopečenom paru.

Foto: Instagram

Inače, Turšić se s Jelenom upoznao kao voditelj popularnog Podcasta BizCasting. Pričali su o životu i poslu, a iako je poznato da je Turšić bio u braku, prošle se godine razveo od supruge s kojom ima troje djece. Iako je ljubavi došao kraj, nastavili su zajednbički skrbiti o djeci, no o tome ne želi govoriti.

Potvdrio nam je tek da je zaljubljen i u sretnoj vezi s Jelenom Veljačom. - Nisam znao da će naša veza izazvati toliko zanimanje javnosti. Mogu samo reći kako je istina da smo se upoznali u podcastu. Shvatili smo da imamo dosta tema za razgovor i jedno je vodilo drugome. Sada smo obostrano zaljubljeni-kazao nam je Turšić, koji je trenutačno direktor u tvrtki IDM, vlasnika Tome in der Muhlena.

Vito je inače, bio član uprave i pravni savjetnik u Hrvatskom društvu skladatelja, predsjednik upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, a prije no što je bio savjetnik Kolinde Grabar-Kitarović, bio je savjetnik i Ive Josipovića. U mladosti je glumio u skečevima Roberta Knjaza s Markom Lasićem Neredom i Tomislavom Lubinom. Vrlo popularni bili su skečevi ''Ljudi u Črnom''. Osim toga bio je i direktor tvrtke Stampedo, a 2005. pokrenuo je i muški časopis FHM.

Foto: Instagram

Ljubavni život Jelene Veljače često dobiva pažnju u medijima. Ona je još u ožujku ove godine prekinula s direktorom prodaje RTL-a Ivanom Galom, i unatoč tome je s kćeri neko vrijeme nakon potresa živjela kod tada već bivšeg dečka te kod prijateljice Ive Radić.

Informaciju o prekidu Jelena nije potvrdila, ali ni demantirala jer do zaključenja broja nije bila dostupna za komentar, no izvori bliski paru koji je vezu započeo 2018. godine tvrde da su ostali u jako dobrim odnosima. Jelena se u Ivana zaljubila nakon bračnog kraha s Draženom Čučekom s kojim ima četverogodišnju Lenu, a prvo vrijeme svoju su vezu nastojali čuvati dalje od očiju javnosti. Prvi put zajedno u javnosti su snimljeni u lipnju prošle godine na zagrebačkom IN music festivalu.