Doris ima novi video: 'Hilary Clinton predlaže da se bebi minutu prije rođenja zabiju škare u glavu'

Influencerica Doris Stanković, djevojka koju je šira javnost upoznala nakon što joj je jedan porečki restoran odbio suradnju, na TikToku ima novu seriju videa u kojima govori o abortusu.

Doris je prvo objavila snimku na kojoj joj je jedna pratiteljice koja joj govori kako ne može tako ružno reći i i ograditi se kako je to samo njeno mišljenje.

- To nije samo moje mišljenje nego stav sva četiri medicinska fakulteta u Hrvatskoj, za ubojstvo nema empatije, rekla je Doris, a pratiteljica joj je odgovorila kako ta izjava ne svjedoči samo niskoj emocionalnoj inteligenciji, nego i u niskom IQ.

- Imam pravo na vlastiti stav, kao što ti nemaš pravo na diktaturu i pitanje života i smrti, odgovoila joj je Doris, a onda je u idućim videima pokušala i podučavati o abortusu. U zadnjem je videu čak i spomenula Hilary Clinton.

- Zlo je predlagati, kao što radi Hilary Clinton, da je OK minutu prije rođenja doć’, istrgnut’ bebu za noge van, ostavit’ glavu unutra, uzet škare, zabit u lubanju i izvadit’ bebi mozak van. To je po Hilary Clinton OK. Ljudi, gdje je vam je savjest, rekla je influencerica.

Prvi video u kojem govori o abortusu pogledan joj je čak 177 tisuća puta, a posljednji u kojem spominje Hilary Clinton 68.5 tisuća puta. Inače, Doris na TikToku prati više od 257 tisuća ljudi.