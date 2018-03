Glumica pohvalila se novom tetovažom, a zapravo se osramotila

Glumica Emma Watson na dodjeli Oscara iskoristila je priliku i pokazala svoju novu tetovažu kojom je dala podršku borbi za prava žena.

Umjesto da sada svi pišu o tome kako je pohvalno i lijepo to što je tetovirala naziv kampanje koja podržava žene u njihovoj borbi protiv zlostavljanja žena, svi danas pričaju o gramatičkoj pogrešci na tetovaži.

Foto: Reuters/PIXSELL

Emma je na ruci napravila tetovažu na kojoj je trebao biti ispisan slogan pokreta #MeToo koji glasi Time's Up, ali umjesto "Time's Up" na njenoj ruci je napisano Times Up.