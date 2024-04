Emma Stone otkrila svoje pravo ime, a promijenila ga je iz jednog posebnog razloga

Dvostruka Oscarovka Emma Stone (35) samo je jedna od brojnih poznatih koji su iz određenog razloga, samovoljno ili spletom okolnosti, svoje pravo ime zamijenili umjetničkim po kojem ih javnost danas pamti. Iako se u prošlosti već dotakla te teme, glumica je tijekom intervjua održanog povodom promotivne kampanje njezine nove serije 'Kletva' naglasila da bi voljela da je oslovljavaju djevojačkim imenom.

- Voljela bih biti Emily - spomenula je Stone za The Hollywood Reporter, dok je pored nje sjedio kolega iz serije Nathan Fielder. Naime, rođena Emily Jean Stone svoje izvorno ime nije mogla registrirati u profesionalnom udruženju glumaca, skraćenog naziva 'SAG', odnosno 'Screen Actors Guild', jer je tamo već postojala glumica Emily Stone, a prema pravilniku zabranjuje se upisivanje umjetnika istog imena.

Emma se za poslovne potrebe inicijalno željela preimenovati u Riley, no naposljetku je uzela nadimak koji joj je nadjenula njezina majka. - Tada sam mislila bit ću Riley. Moje ime će biti Riley Stone. Međutim, nakon što sam dobila epizodnu ulogu u seriji 'Malcolm u sredini ' cijeli dan su me zvali tim imenom, a ja nisam imala pojma kome govore. Tako sam shvatila da moram potražiti novo profesionalno ime - jednom prilikom se povjerila zvijezda filma 'La La Land'. Nakon razmatranja nekoliko opcija, odlučila se za onu najbližu njezinom originalnom imenu.

Otkrila je i kako je na setu oslovljava kolega Nathan: - Prije nekoliko godina sam iz nekog razloga poludjela i sama sebi rekla kako ne mogu više i da želim da me ljudi zovu Emily. Primjerice, Nathan me zove Em, što je još jednostavnije - ispričala je američkim medijima.

U još jednom javnom istupu 2018., gostujući u kasnovečernjem showu s Jimmyjem Fallonom, Stone se prisjetila perioda prije glumačke karijere i vlastite fascinacije članicom glazbenog sastava 'Spice Girls' Emmom Lee Bunton, zbog koje joj nije smetalo da je zovu Emma. - Kao mala imala sam veoma plavu kosu te, iako je moje ime bilo Emily, željela sam da me zovu Emma, baš poput omiljene pjevačice iz Spice Girlsa i pogodite što? Želja mi se ispunila.

Ne nužno zbog nje, ali da, jesam li prvi dan drugog razreda otišla do učiteljice i zamolila je da me zove Emma? Naravno da jesam - prepričala je simpatična Amerikanka.

Podsjetimo, ranije ove godine glumica je osvojila Oscara za najbolju žensku glavnu ulogu i to u filmu "Uboga stvorenja", a nakon što je preuzela prestižni kipić obratila se svima s pozornice te otkrila da joj se dogodila nezgoda. Naime, dvostruka osvajačica Oscara je imala problema s haljinom.

- Potrgala se. Mislim da se to dogodilo tijekom pjesme "I'm Just Ken" - rekla je Stone, koja je s ostatkom publike oduševljeno popratila izvedbu te pjesme na dodjeli nagrada. Ceremoniju je ispratila u društvu supruga Davea McCaryja, s kojim se upoznala 2016. kad je ona bila domaćin showa 'Saturday Night Live", a on režirao snimljenu skicu za epizodu. Par je prije tri godine dobio prvo dijete.

