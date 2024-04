Poznati Britanac doživio anegdotu u Sinju: Sve javno objavio na društvenim mrežama

Poznati bloger Paul Bradbury koji je porijeklom Britanac od 2002. živi u Hrvatskoj. Često na društvenim mrežama, ali i na svom blogu objavljuje iskustva iz Hrvatske, a najviše se osvrće na život u Dalmaciji. Na Facebooku je objavio priču te opisao svoje iskustvo iz Sinja. Jedan gospodin ga je oduševio, a na kraju je primijetio da je taj muškarac vlasnik jednog sinjskog ugostiteljskog objekta.

"Zašto Hrvatska? Zakasnivši na sastanak za promjenu, tražio sam mjesto za parkiranje u središtu Sinja na cesti koja se sve više smanjivala. Mještanin iz ove pizzerije pitao me što radim. Kad sam mu objasnio, pitao me koliko ću biti (4-5 sati) i pomogao mi je da vozim unazad do mjesta izvan ceste. Kakva legenda", objavio je te je nadodao:

Dva sata kasnije, dok snimam u centru, primjećujem ga kako mi prilazi sav usplahiren."Hvala Bogu da sam te našao. Moraš doći sad jer će ti oduzeti auto. Ne brini, našao sam ti drugo mjesto", napisao je te dodao: - Legenda je vlasnik pizzerije. Hvala vam gospodine. Vrhunac odličnog dana u sunčanom Sinju", objavio je zanimljivu priču na društvenim mrežama Paul Bradbury.

