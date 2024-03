Glumica otkrila da je imala nezgodu na Oscarima: 'Potrgala mi se haljina, nemojte gledati'

denzel washington

Glumac otvoreno govori o svojoj vjeri i utjecaju Isusa Krista na njegov život i karijeru. Svakodnevno čita Bibliju

Ponio je i titulu najljepšeg crnog glumca filmske prijestolnice jer su ustanovili da je njegovo lice, prema antropološkim standardima, najbliže savršenom muškom licu, i to zbog činjenice da su mu lijeva i desna strana lica gotovo simetrične. Nakon 2000. imao je status kakav se samo poželjeti može: publika ga je obožavala, redatelji cijenili, kritika kovala u zvijezde. No, on zbog toga nije poremetio vlastiti sustav vrijednosti niti se pretvorio u hirovitu zvijezdu kojoj se sve prašta