Emilia Clarke: Kad sam pročitala scenarij zadnje sezone, satima sam besciljno lutala Londonom

Daenerys u oluji rođena od kuće Targaryen, prva svog imena, kraljica Andala i Prvih ljudi, zaštitnica Sedam kraljevina, majka zmajeva, Khaleesi Velikog travnatog mora, neopečena, lomiteljica lanaca, kraljica Meereena… Lik je to sa zasigurno najdužim imenom, ali i možda najimpresivnijom pričom u svjetski popularnoj “Igri prijestolja” koja je, unatoč tome što već dugo pleše na rubu između junakinje i negativke, osvojila srca gledatelja kao jedna od glavnih pretendentica na željezno prijestolje.

Njezina priča počinje još u prvoj sezoni kada ju je psihički i fizički zlostavljao stariji brat. On ju je kao mladu djevojku prodao mužu koji ju je silovao, bila je maltretirana i ponižavana, no sve što je prošla dovelo ju je do toga da je postala neustrašiva i moćna kraljica sa strašnim zmajevima od kojih strepi Westeros.

Kraljicu s nevjerojatnom pričom u “Igri prijestolja” tumači britanska glumica Emilia Clarke koja s Daenerys, odnosno Dany, kako je od milja zove, dijeli fascinantnu priču o uspjehu. Njezina, doduše, nema okrutnih i krvoločnih elemenata, no također je nevjerojatna. Kada se Clarke prijavila na audiciju, bila je, naime, nezaposlena glumica koja je tek završila londonski Drama Centre. Bila je praktički bez iskustva, a često zna reći da joj je najvažniji angažman do tada bilo glumljenje Snjeguljice na dječjim rođendanima gdje je radila kao animatorica. Autori “Igre prijestolja” Daniel B. Weiss i David Benioff za pilot-epizodu najprije su izabrali drugu glumicu, no kada nisu naišli na pozitivne kritike HBO-a, odlučili su dati priliku Emiliji Clarke.

Foto: HBO

I sama je istaknula da joj je bilo nevjerojatno da će imati toliko hrabrosti da njoj povjere taj posao, ali jesu jer je, kako kažu, nevjerojatno dobro iznijela lik Daenerys Targaryen na audiciji. Čak kruže priče da je, kada su je čelni ljudi HBO-a pitali zna li plesati, bez razmišljanja počela izvoditi – ples robota. Danas, deset godina kasnije, Emilia Clarke svjetski je poznata glumica s nizom osvojenih nagrada te glumi u velikim hitovima, poput “Ratova zvijezda”. O desetogodišnjoj avanturi zvanoj “Igra prijestolja” s Emilijom Clarke ekskluzivno je razgovarala Večernjakova novinarka koja je kao jedina iz Hrvatske u Londonu sudjelovala na predstavljanju posljednje, osme sezone koju obožavatelji očekuju već gotovo dvije godine.

Prva epizoda svjetsku premijeru ima večeras u 20 sati prema američkom vremenu, odnosno u tri sata u noći s nedjelje na ponedjeljak prema hrvatskom. Tada će se moći pogledati i na HBO kanalu gdje će se ponovno emitirati sutra u 20 sati, a od sutra će biti dostupna i na usluzi HBO GO.

Daenerys Targaryen imala je jedno od najistaknutijih životnih putovanja u cijeloj “Igri prijestolja”. Kako ste ga vi doživjeli i kako je bilo prenijeti ga publici?

Dobiti mogućnost prikazati put kao što je Daenerysin jedan od najvećih darova koje glumac može dobiti zato što u takvoj ulozi uistinu dobiješ priliku pokazati sav svoj talent te upotrijebiti sve svoje glumačko umijeće. Sretna sam zbog toga što sam dobila priliku pozvati publiku da mi se pridruži na tom putovanju jer su ljudi uistinu mogli shvatiti pozadinu Daenerysine priče. Lik nije napravljen tako da se na početku izgovori neki monolog o njezinoj povijesti, nego smo uistinu svi zajedno proživjeli njezinu priču te shvatili koji su bitni događaji koji tvore njezinu osobnost. To sam doživjela posebno ja kao glumica, jer za mene to nije samo priča koju sam ispričala, nego je to bilo iskustvo koje sam uistinu proživjela.

Kako se osjećate sada kada je serija završila i kada više nećete glumiti Daenerys Targaryen?

Jako sam emocionalna. Svatko od nas, svaki član glumačke ekipe, u “Igru prijestolja” uložio je gotovo deset godina života tijekom kojih smo doživjeli neke od najvažnijih trenutaka u životu, proživjeli smo neku svoju važnu priču koja nas je obilježila. “Igra prijestolja” za sve nas predstavlja jako važno, ako ne i ključno poglavlje u našim životima i to su trenuci koji definiraju tko smo. Zato je za mene oproštaj od serije i od Dany ujedno oproštaj od važnog dijela mojeg života i zbog toga je sve to gorko-slatko. Za mene je “Igra prijestolja” definitivno nešto što me najviše obilježilo i definiralo u životu, uz nju sam prestala biti dijete i postala sam odrasla. Zvuči kao neka magija, ali za mene “Igra prijestolja” to i jest.

Kakav je bio vaš zadnji dan snimanja?

Joj, kad se sjetim kako je to emotivno bilo... Inače, kada se završava neki film, jednostavno se kaže “rez” i to je to. Ali ovo je bilo prekrasno. Došlo je jako puno ekipe, čak i oni ljudi koji taj dan nisu radili jer su znali da mi je zadnji dan. David i Daniel pripremili su mi poklon, kao i za svakog glumca kada je završavao snimanje, i održali su mali govor. Tako da je svatko od nas dobio baš lijepi kraj. Ja inače ne držim baš govore, ali sada sam htjela nešto reći, no nisam mogla. Jednostavno nisam uspjela izustiti nijednu rečenicu bez suza. Moj brat, koji je dio ekipe, snimao me i kasnije mi je pustio snimku i zbilja se čulo samo jecanje. Kasnije smo imali zabavu na kojoj sam naučila da alkohol ne mora uvijek razveseliti, nego može još i više rastužiti.

Daenerys se jako promijenila proteklih sedam sezona, jeste li se s njom i vi kao osoba mijenjali?

Apsolutno! Samo nebo zna tko bih danas bila bez nje, gdje bih bila i što bih radila… Činjenica je da nisam imala pojma u što se upuštam kada sam počela glumiti u “Igri prijestolja”. Tak sada shvaćam da nisam znala što se oko mene događa i što radim. Nisam znala ništa ni o čemu! Nisam imala pojma o industriji, o glumi, o televiziji, o društvu, o politici... Imala sam 22 godine i sve mi je bilo novo. Uz Dany sam svaki dan učila i uz nju sam odrasla.

Foto: HBO

Jeste li onda pokupili i malo njezine osobnosti?

Naravno, ona mi je omogućila da isprobam puno novih stvari koje sama ne bih mogla. Primjerice, puno njezinih scena uključuje držanje velikih govora pred masama. To je i za mene bio veliki izazov, ja kao Emilia sam trebala stati pred 3000 statista i govoriti. I to na izmišljenom jeziku. To zahtijeva puno snage i, budimo iskreni, moraš za to imati muda. Daenerys me redovito tjerala da to radim, da pobjeđujem svoje strahove, da hodam kroz vatru – doslovno i figurativno. Kao glumici glavni mi je zadatak bio da dobro naučim tekst i da radim ono što mi se kaže. I onda su mi jednog dana rekli da moram hodati kroz vatru i ja sam to uspjela napraviti i bila sam impresionirana sobom. Pomislila sam: “jesam li uistinu ja to uspjela” i zaključila sam da sam baš kul.

Što bi Emilia danas rekla na neke scene koje je mlada Emilia snimila u početku, ponajprije na golotinju i silovanje. Biste li danas pristali na to budući da ste se promijenili kao osoba?

Nebesa… zar opet to pitanje? Kada govorimo isključivo o radnji “Igre prijestolja”, mislim da je bilo nužno to vidjeti. Smatram da je bilo važno da gledatelji vide muku kroz koju je Daenerys prošla da bi razvili empatiju i razumijevanje za nju, da bi je zavoljeli kao osobu. Morali su to vidjeti, nije se to moglo prepričati. Tako da nema nijedne scene koju ne bih snimila kada bih se mogla vratiti u prošlost. Sve bih učinila isto. A što se tiče same golotinje, to mi više govori o tome u kakvom društvu živimo kada mi se i dalje nakon toliko godina postavlja to pitanje.

Žene diljem svijeta, čak i u politici, nose majice s natpisom “Ja nisam princeza, ja sam Khaleesi”. Zašto vaš lik ima toliku moć čak i u stvarnom svijetu?

“Igra prijestolja” ponajprije je serija koja progovara o moći te, što je još važnije, stavlja žene u poziciju moći. Također, bliska je politici jer je to praktički politička serija samo se radnja odvija u izmišljenom kraljevstvu, u svijetu fantazije. No jasno progovara o politici te o ženama na moćnim pozicijama. Zato mislim da je inspirativna za svaku ženu.

Koliko je svijet “Igre prijestolja” zapravo različit od stvarnoga?

Iako je na prvu riječ o potpuno drukčijim svjetovima, njihovi su temelji jednaki i mislim da se može povući puno paralela. I ovdje i tamo važno je imati ideju, vjerovati u nju, promovirati je pred drugima te imati ljude koje te podupiru. To je temelj moći i ovdje i tamo, a još jedna paralela koja se može povući je da pritom veliku ulogu igra pitanje jesi li muškarac ili žena. Samo u stvarnosti ima manje vatre i smrti.

Je li vam “Igra prijestolja” omogućila neke stvari koje vam inače ne bi bile moguće u filmskom svijetu? Je li vas i vaše ime učinilo prepoznatljivima?

Apsolutno! “Igra prijestolja” otvorila mi je mnoga vrata koja bi u suprotnom ostala potpuno zatvorena. I dalje je jako teško postići nešto, čak i ako ste Brad Pitt teško je reći: “E, ja imam neku ideju, mogu li dobiti novac da ja to snimim i ljudi će to gledati?”. Teško je tražiti ljude da se klade na tebe i tvoje ideje, ali “Igra prijestolja” otvorila mi je puno vrata. Kada dođem na audiciju, već me se prepoznaje kao snažnog ženskog protagonista. Imam tu etiketu i to je da se naježite. To je nešto ludo što inače ne bih mogla ostvariti ni za milijun godina. Odličan osjećaj!

Koja je neka od najluđih situacija koja vam se dogodila, a koja ne bi bila moguća da niste postali slavni?

Ima jako puno toga. Za početak, sve te prostorije u koje smijem ući. I, naravno, taj Brad Pitt na dobrotvornoj aukciji kada glumci plaćaju za večeru s nekim drugim glumcem. Davale su se ponude za mene i popeli smo se do velikih brojki kad sam shvatila da najveću ponudu daje Brad Pitt koji se frajerski ljuljao na stolici i sa smiješkom mi namignuo. Preludo! Doslovno sam cijelo to vrijeme mislila: “Ne, ovo mi se ne događa, ovo je neki ludi san i sad ću se probuditi u svom krevetu kao 12-godišnjakinja i pomisliti kako sam dobar san sanjala”. Bilo je nevjerojatno, a to je samo jedan od nedavnih događaja koji mi se inače ni u snu ne bi dogodio.

U početku ste često govorili da vas nitko ne prepoznaje bez plave perike i da uživate u anonimnosti. Je li još uvijek tako?

Istina, ja se ponašam jako zaštitnički prema svojoj anonimnosti. Jednostavno volim otići u mesnicu ili na tržnicu i pročavrljati s ljudima, volim raditi normalne stvari. Posebice cijenim svakodnevnu interakciju s ljudima, ona me čini sretnom. Zato mi je bilo jako teško prihvatiti da mi to možda bude oduzeto, da će ljudi na mene gledati drukčije. Osjećala sam se anksiozno tako da mi je laknulo što me u početku nisu prepoznavali. To se s vremenom dosta promijenilo, ali i dalje normalno živim jer sam naučila kako voditi život, a da mi slava ne bude problem. Shvatila sam da je najvažnije kako se ja nosim s time. I dalje sam uvjerena da je moguće živjeti normalno bez paparazza.

Foto: HBO

Vi ste za razliku od ozbiljne i stroge Daenerys jako opušteni i humoristični. Je li vam to kod nje nedostajalo?

Daenerys nije nimalo smiješna iako smo čak pokušali napraviti da u nekim situacijama bude. Scenaristi su rekli da sam ja zabavna i da će to ispasti dobro, ali ne. Jednostavno ne. Probala sam i bilo je jako loše. Dany je uistinu puno toga, ali smiješna nije.

Želite li se onda sada kao glumica baviti nečim humorističnim?

Da, definitivno.

Znači li to da ste gotovi s fantastikom?

Ja uvijek kažem “nikad ne reci nikad ničemu”. Važno je da radim što je moguće više različitih stvari da bih stekla određene vještine, ali i da bih vidjela kako mi uloge pristaju. Tako da neću reći ne fantastici, samo mislim da to neće biti moj idući projekt.

Možda zabavna fantastika?

Nisam sigurna da to postoji! Možda bih je mogla izmisliti?

Bojite li se da ćete razočarati fanove?

Apsolutno! Uvijek! Razmišljam o tome svaki dan. Jer oni su bit, zbog fanova se rade serije i filmovi i želimo da su sretni.

Hoće li fanovi biti zadovoljni zadnjom sezonom “Igre prijestolja”?

U zadnjoj sezoni bilo koje serije uvijek će biti i onih koji su razočarani, koji su uzrujani, bit će svađa između obožavatelja koji su na različitim stranama... Tako će i u “Igri prijestolja” kraj ostaviti različiti dojam na fanove, ovisno o tome na čijoj su strani.

Kako ste reagirali kada ste pročitali scenarij za zadnju sezonu?

Čim sam dobila scenarij svih epizoda, pročitala sam ga u jedno popodne. I onda sam samo uzela ključeve, izašla iz kuće i hodala tri sata po Londonu, besciljno sam lutala okolo, jer je tako epsko. Apsolutno je epski, puno će se toga dogoditi.

Što čeka Daenerys u zadnjoj sezoni?

Ulazak u osmu sezonu za Daenerys je, kao i za ostale, poput hodanja po jajima. Svaki lik na kraju sedme sezone ostavljen je u neizvjesnosti, u pomalo delikatnoj, nejasnoj i potencijalno opasnoj situaciji.

Hoće li se dalje razvijati njezin odnos s Jonom Snowom?

To je jedan od najvažnijih odnosa koje je ona razvila. Oni su nevjerojatno slični, puno toga ih povezuje i mislim da on izvlači ono najiskrenije iz nje što ona još nije iskusila. Zato mislim da je to jako zanimljiv odnos i još ima puno otvorenih pitanja na koje tek moramo dobiti odgovore.

Smatrate li da je u redu što “Igra prijestolja” završava sada ili biste voljeli da još traje?

Ja sam veliki zagovornik toga da serija završi kada ima materijala za još i kada ljudi žele da se nastavi. Važno je da na kraju publika bude jednako zainteresirana kao što je bila na početku. Ako traje predugo, ne radi se usluga ni fanovima, ni glumcima, ni likovima, ni scenaristima…

Ima na tisuće teorija o kraju serije. Čitate li ih i ima li neka posebno apsurdna koja vam je zapela za oko?

Ne čitam ih zato što generalno ne čitam ništa o “Igri prijestolja” ni o sebi. Ne čitam komentare jer ne smatram da bi to bilo dobro za moje mentalno zdravlje. Jednostavno je previše mišljenja na internetu i ne želim ih znati. Možda ću pročitati neke službene kritike na zadnju sezonu, isto kao za predstave i filmove jer me zanima kako su prihvaćeni. No unatoč tome, čula sam neke teorije koje su me uistinu nasmijale, primjerice da je Dany s Marsa. Ali isto tako sam ja imala neke svoje teorije, ali kada sam pročitala scenarij, shvatila sam da sam u krivu. Naravno, ne mogu vam reći koje sam ideje imala.

Mislite li da će George R. R. Martin napisati ostatak knjiga i da će one biti drukčije od serije?

Hoće, sigurna sam da hoće, imam puno povjerenja u njega da će ih završiti! I da sam ja on, mislim da bi bilo jako kul da napravi drukčiji kraj nego u seriji. Možda u knjizi Daenerys bude Marsovka, haha.

Najavljuju se i serije čije će se radnje odvijati prije ili poslije “Igre prijestolja” u istom svijetu. Koje biste likove voljeli vidjeti u središtu njihove radnje?

Joj, ne znam… Imamo zmajeve, samo dajte njima posebnu seriju. Ja bih gledala samo njih kako lete.

Sada kada je snimanje završeno, možete li nam otkriti jeste li “prošvercali” nešto iz studija?

Ljudi me često to pitaju, no istina je da nisam ništa uzela, nego sam na koljenima molila da mi poklone neku sitnicu, molila sam za samo jedno malo, malo zmajevo jaje. No problem je što će kostimi i rekviziti ići na turneju, tako da nismo mogli ništa dobiti.