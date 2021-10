Ellu Dvornik prozvali zbog prljavih tenisica, ona odmah odbrusila: 'Fokusirajte se na nešto drugo'

Blogerica i influencerica Ella Dvornik (31) svojim se pratiteljima pohvalila sportskim outfitom i otkrila da je spremna za trening. "Vrijeme u teretani je najbolje vrijeme", napisala je Ella uz fotografiju na kojoj pozira u crnom kratkom topu, crnim tajicama i tenisicama koje su privukle pozornost jedne pratiteljice.

"Operi tenisice", poručila joj je zgrožena pratiteljica, a ubrzo se javila i Ella koja joj je odmah odbrusila. "Hoće li ti bit' bolji dan ako ih operem 😭 ako hoće, onda ću ih oprati. 🙌", uzvratila je Ella.

"Bit će…i ti ćeš biti bolja i ja sa tobom 😂😂😂sve će bit bolje😉", odgovorila joj je pratiteljica, a i na taj komentar Ella je ubrzo reagirala. "Bilo bi bolje evo najiskrenije kad se ljudi ne bi fokusirali na tako nebitne detalje na fotki na kojoj netko stoji s osmjehom na licu i sretan je. 🙈 al ok oprat ću ih", zaključila je Ella i za svoj komentar dobila 58 lajkova.

Ellinu fotografiju do sada je lajkalo gotovo 19 tisuća pratitelja, a u komentarima joj se javila i pjevačica Franka Batelić. "Say what?", napisala je začuđena Franka koju je Ella iznenadila svojim sportskim outfitom i motivacijom za tjelovježbu. "Znam, i ja sam u šoku", odgovorila joj je Dvornik.

