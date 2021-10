Nakon što su potpisali razvod slavni par odlučio se pomiriti: 'Već je sve bilo gotovo, a onda je stiglo pismo'

Nedavno su nakon sedam godina braka nogometaš PSG-a Mauro Icardi i njegova menadžerica Wanda Nara potpisali papire za razvod. Ljubavi je presudila njegova afera s argentinskom glumicom Marijom Eugenijom Suarez, a sve je u javnost zapravo pustila sama Wanda.

'Još jedna obitelj koju si uništio zbog ku*ke', napisala je Wanda prilično ljutito na Instagram Storyju, a potom i otpratila Icardija s društvenih mreža. Uslijedilo je javno prepucavanje, a čak je i PSG Icardiju dao nekoliko slobodnih dana dok ne riješi privatnu situaciju koja je završila neočekivanim preokretom. Naime, Wanda je na svom Instagramu otkrila kako se par pomirio i to nedugo nakon što su službeno okončali svoj brak.

"Fotografije koje sam objavljivala posljednjih mjeseci pokazuju koliko smo bili dobri i sretni. Jako me povrijedilo to što se dogodilo. Svaki dan sam tražila od Maura razvod. Kad je shvatio da nema povratka, rekao mi je da ne možemo ovako nastaviti. Shvatio je da, ako je rastanak jedini način da prekinemo toliku bol, onda to trebamo učiniti.

Otišli smo do odvjetnika. Za dva dana Mauro je prihvatio sve uvjete i potpisali smo ugovor. Sutradan mi je napisao pismo kakvo mi nitko nikada nije napisao: 'Sve sam ti dao i ti imaš sve, nadam se da možeš biti sretna jer bi me to usrećilo.' I tu sam nešto shvatila: I da imam sve, nemam ništa ako nisam s njim. Sigurna sam da će nas ovaj loš period kroz koji prolazimo ojačati kao par i kao obitelj.

Važno je da smo oboje imali slobodu stati na kraj našoj osmogodišnjoj povijesti, ali s dušom umornom od plakanja, ponovno smo slobodno birali jedno drugo. Volim te, Mauro Icardi", zaključila je Wanda.

Mauro i Wanda vjenčali su se 2014., a u braku su dobili i dvije kćeri. Dok je igrao u Interu Wanda mu je bila i menadžerica, a njihova ljubav započela je upravo nevjerom i to Wandinom koja je bivšeg supruga Maxija Lopeza, koji je ujedno bio i Icardijev veliki prijatelj, ostavila upravo zbog Maura.

