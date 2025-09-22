Ella Jantoš: 'Stalno sam u glazbi manje ili više, no dobar glas više se ne čuje daleko'

Zvijezda 90-ih Ella Jantoš u suradnji s glazbenicom i producenticom Ana Marijom Šir objavila je pjesmu "Meso o meso", koja je privukla puno pozornosti. Upravo tim povodom razgovarali smo s Ellom, koja nam je otkrila kako je došlo do suradnje te gdje je možemo sresti.

Povod za razgovor nam je pjesma "Meso o meso". Kako je pjesma nastala? Odakle ideja?

Možda malo čudno zvuči, al' jedan dan našla sam poruku od nepoznate žene, mislila sam djevojke, na WhatsAppu s ponudom i kratkim obrazloženjem: radi svoj projekt i želi da joj pjevaju različite, njoj "drage" pjevačice.

Kako je došlo do suradnje s Ana Marijom Šir?

Stisnuta sam play i iznenađenje – opa, Miki, čuj to! Ne poslušavši do kraja, rekoh joj: "Može, čujemo se."

Kako ste se upoznale?

Pripremila je snimanje, zvala me doma, veli da radi i snima kod kuće, što mi je bilo divno i tako sam se jedan dan zaputila, a tada smo se osobno i upoznale. Naravno da s takvim osobama imaš osjećaj da se znate odavno.

Ella Jantoš sa sjetom se prisjetila razgovora s Kasandrom: Govorila je o problemima zbog ponovnog izlaska u javnost

Pjesma je snimljena u kuhinji, što zvuči jako nesvakidašnje. Kako je to izgledalo i kako je do toga došlo?

E to mi je genijalno! Znam da se to može jer sam i sama pokušavala napraviti svoj "pričuvni" videostudio te u frendovu audiostudiju morala sve prilagoditi da ustabilimo akustiku... ono, prema "gluhoj sobi", ta je riječ poznata ljudima koji se ne bave glazbom. Tako da sam situaciju profi (haha) "odšacala". I samo prekrila telku, blizu mikrofona, jaknom. I prošlo mi je kroz glavu: šteta što se ne družimo i više snimamo – tako je reklo moje tijelo. Mislila sam da je Ana Marija pisala i tekst jer mi je bio tako – njen, no kriv je Denis Špičić, top mi je tekst, rekoh mu: "We're friends now!"

"Meso o meso" ima snažan retro, synthpop prizvuk. Kako ste se povezali s tim glazbenim smjerom? Je li vas pjesama vratila u neka prošla vremena?

O da! Znate, rođena sam '71. i kad su 80-e harale, još sam bila curetak, a već s 15 počela sam pjevati pop komercijalu u hotelu Park u Našicama, nakon toga u pop show bandu u Istri (hotel Parentium), pa top show band C'est la vie, top Clubs u našem bliskom dijelu Europe (po ljestvici Brava ha-ha)... Uglavnom, nisam stigla... Ovo mi je bio osjećaj kao da sam riješila nešto što mi je ostalo od prije. Volim prvi electro i poseban je uz svu elektroničku glazbu. Synthpop je točnije, da.

Spot je inspiriran ilustracijama Maje Beus. Kako to da se niste odlučile za klasičan video?

Nisam imala udjela u videu, no jako mi se sviđa ta gipka ilustracija. Isto kao da me pitala. Čemu klasičan video? Dosadno. A podsjeća me na Modesty Blaze, to mi je bila prva seksi mačka, iz Stripoteke.

Ova pjesma dolazi nakon dulje pauze. Znači li to vaš povratak glazbi?

Stalno sam u glazbi manje ili više... No dobar glas više se ne čuje daleko (smijeh). Izdala sam na engleskom jednu pjesmu u izdanju Universal Flow Records, koju je producirao Mathey B, house, Luka... Ma hit! Jednog dana. Sama sam napravila tekst i glazbu, inače je ne bi radila.

Ista tako neko vrijeme ne znamo gdje ste. Čime se trenutačno bavite i gdje vas se može sresti?

Stanujem na "dalekom istoku", a doživjela sam, eto, i 54 godine pa mi više nije ni lako ni praktično doći "do mog centra", buuu... Zadnje sam stanovala na Jabukovcu, a prije toga godinama u Novom Zagrebu. Usto, mama sam uskoro punoljetne djevojke – yeah, single mum, so proud!!! – doživjela sam, recimo, tri bankrota, pa su mi malo i živci i snaga i prioriteti drukčiji. Al' stalno "krećem na čagicu". Stalno. Trenutačno sam u Velikoj Britaniji, odem katkad nešto odraditi za "kruh i mlijeko" i, naravno, već sam gledala "što ima" taj dan u gradu, samo čagica me zanima... Da se s aviona odmah zaletim. I tako uvijek. Ne odem ako se ne poklopi, ali ta želja mene samu fascinira. Nedostaje mi klub "Jedinica", Papa... Zahvaljujući njemu i klubu i mom Reni, meni je Zagreb bio New York! R. I. P. "1" i Papa.

FOTO Minea zapalila Lisinski: Posebno je istaknula svoje duge, vitke noge

Vašu kćer imali smo priliku upoznati u Superstaru. Bavi li se ona danas glazbom ili je ipak odlučila ići nekim drugim smjerom?

Ne, ne bavi se glazbom. Počela je davno već s predškolskim glazbenim – blok flauta i klavir. Upisala je violinu i dobila sve najviše ocjene pri upisu... Imala je zdravstvenih problema, brz rast, te mi je jedan poštovani ortoped rekao: "Mama, nikakva glazbena škola, a kamoli violina! Sport, sport, more, planine i sezonska hrana." Huh!

"Pjevam u kupaonici pred ogledalom kada ti spavaš..." To joj je bio izlet, voli se naslikavati kao sve moderne cure (ajme, a ja kontra...). Hodamo mi, mama u vojničkom, a kći prava curka; nitko nije mogao reći – kakva mama, takva kći, ha-ha.

Prepoznaju li vas ljudi danas na ulici?

Daa! Ma i glas samo! To je totalna fora. Jednom nam je nestao jedan znanac, a bio je alkić i već je imao godina. Aj, idem ja zvati te "prijemne stanice"... Dubrava, recepcija: "Ma čekajte, gospođo, mi se poznajemo, poznajem vam glas!" (smijeh) Morala sam joj reći da sam Ella.