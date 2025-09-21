VIDEO Potresna ispovijest Angeline Jolie: Slomila se zbog majke i podijelila savjet koji para srce

Premijera novog filma Angeline Jolie, "Couture", na prestižnom Filmskom festivalu u Torontu pretvorila se u iznimno emotivan trenutak za slavnu glumicu i sve prisutne. Tijekom panela s pitanjima i odgovorima nakon projekcije, jedan član publike, koji je nedavno izgubio prijatelja zbog karcinoma, upitao je glumačku ekipu za poruku nade. Pitanje je duboko pogodilo 50-godišnju Jolie, koja se slomila i zaplakala pred svima. Dok su je tješile redateljica Alice Winocour i kolegica Anyier Anei, glumica je uzela trenutak da se pribere, držeći ruku na ustima prije nego što je smogla snage odgovoriti. "Jako mi je žao zbog vašeg gubitka", započela je drhtavim glasom, a njezina ranjivost ispunila je dvoranu Princess of Wales Theatre potpunom tišinom. Ovaj trenutak bio je bolan podsjetnik na njezinu osobnu tragediju – gubitak majke Marcheline Bertrand, koja je preminula od raka jajnika i dojke 2007. godine u 56. godini života.

Nakon što se pribrala, Jolie je s publikom podijelila intimno sjećanje na svoju majku i otkrila jednu od najvažnijih lekcija koje je naučila tijekom njezine bolesti. "Sjećam se da mi je majka jednom, dok je imala rak, rekla nešto važno. Bili smo na večeri i ljudi su je ispitivali kako se osjeća, a ona je kazala: 'Svi me uvijek pitaju samo o raku'", ispričala je Jolie. Iz tog sjećanja proizašao je savjet koji je uputila publici i svima koji poznaju nekoga tko se bori s teškom bolešću. "Stoga bih rekla, ako poznajete nekoga tko prolazi kroz nešto teško, pitajte ga i o svemu ostalom u njegovom životu. Ta osoba je cjelovito biće i još uvijek živi", zaključila je glumica, a njezine riječi ispraćene su gromoglasnim pljeskom. Poruka je jednostavna, ali duboka: bolest ne smije definirati osobu niti postati jedina tema razgovora, jer se iza dijagnoze nalazi čovjek sa svojim snovima, strastima i životom koji se nastavlja.

Film "Couture" za Jolie ima duboko osobno značenje, jer njezina uloga izravno zrcali njezinu obiteljsku povijest. U filmu, koji je režirala Alice Winocour, Jolie glumi Maxine, američku redateljicu koja dobiva posao snimanja videa za modni događaj u Parizu dok se istovremeno suočava s dijagnozom raka dojke i prolazi kroz mučan razvod. Redateljica Winocour otkrila je da je scenarij pisala imajući na umu upravo Angelinu. "Odmah je pronašla osobnu povezanost s filmom iz razloga koje znamo, budući da su joj i majka i baka umrle od raka dojke. Ona ima i tjelesnu povezanost s ovom pričom jer se i sama podvrgnula dvostrukoj mastektomiji kako bi izbjegla obiteljsku sudbinu", izjavila je Winocour, dodavši kako je željela prikazati "krhkost i ženu iza ikone". Sama Jolie je istaknula kako film uspješno izbjegava svesti njezin lik samo na dijagnozu. "Maxine nije samo njezina bolest. Ona je majka, umjetnica, seksualno biće. Sve te stvari su važne za prikazati kako bismo živjeli punim plućima dok smo ovdje", objasnila je.

Ova uloga nije bila samo profesionalni izazov, već i putovanje kroz vlastite traume i sjećanja. Godine 2013., šest godina nakon majčine smrti, Jolie je donijela hrabru odluku i podvrgnula se preventivnoj dvostrukoj mastektomiji. Nakon genetskog testiranja otkrila je da nosi "neispravan" gen BRCA1, koji joj je davao 87 posto rizika za razvoj raka dojke i 50 posto rizika za rak jajnika. Svoju je odluku detaljno objasnila u slavnom eseju "Moj medicinski izbor" za The New York Times, čime je podigla globalnu svijest o važnosti prevencije i genetskog testiranja. Tom operacijom, kako je napisala, smanjila je rizik od raka dojke na manje od pet posto, osiguravši svojoj djeci da se "ne moraju bojati da će me izgubiti zbog te bolesti". Njezina borba i otvorenost inspirirale su milijune žena diljem svijeta.

Snimanje filma "Couture" bilo je, prema njezinim riječima, istovremeno ranjivo i iscjeljujuće iskustvo. U intervjuu za Variety priznala je da se osjećala "vrlo ranjivo" te da je, kako bi se utješila, na snimanju nosila ogrlicu svoje pokojne majke. "Ovaj film je toliko osoban da mi se čini kao da uopće nije film", rekla je. Iako je znala da će joj uloga potaknuti bolna sjećanja, pronašla je utjehu u zajedništvu s ostatkom ekipe. "Teški filmovi obično imaju setove ispunjene ljubavlju. Postoji nešto utješno u vođenju stvarnih razgovora i dijeljenju stvarnih osjećaja sa zajednicom. Bilo je iscjeljujuće jer pogledate lica drugih ljudi na setu i shvatite da je svaka treća osoba bila pogođena rakom, da je gotovo svatko bio u bolničkoj sobi s nekim koga voli. Svi na setu su nekoga izgubili", ispričala je Jolie.