Ella Dvornik pohvalila se fotografijom: Muž mi je 7 kila lakši! Komentari pljušte sa svih strana

Influencerica Ella Dvornik (30) poznata je i po tome da uvijek odražava besprijekornu liniju, a nakon obje trudnoće se, zahvaljujući zdravoj prehrani i vježbanju, vrlo brzo vratila u formu.

Ipak, ovih je dana na društvenoj mreži Facebook objavila i fotografiju supruga Charlesa (43) koji je smršavio čak 7 kilograma. Iako nije napisala u kojem vremenskom razdoblju mu je to uspjelo, uz fotografije je napisala:

Parovi koji treniraju zajedno su umorni zajedno, ne al fakat. Muž mi je 7 kila lakši. , pohvalila se, a u komentarima ispod objave su ne nizali razni komplimenti. Naime, ne samo da je skinuo par kilograma koji su mu se, tijekom lockdowna, nakupili oko struka nego je uspio poraditi i mišićnoj masi pa se bitno uspravnije drži.

Ponosna Ella stoga nije izdržala da suprugov uspjeh ne podijeli na društvenim mrežama.

Svi koji ju prate znaju kako joj je jako važno da ona i njezina obitelj imaju zdrave i nutritivno izbalansirane obroke jer se ona, u jednom periodu života, borila s poremećajima u prehrani. O tome je svojedobno i iskreno progovorila:

"Kao što znate, i ja sam nekoć imala poremećaje u prehrani. Znam koja je to psihička borba. To se ne može opisati riječima.Nitko to ne razumije i tko to nije doživio, neće ni shvatiti... ali to je ozbiljan problem. Pogotovo danas kad je veliki utjecaj savršenstva na internetu. Mnogi ljudi to pokrenu zbog manjka vjere i samopouzdanja... to potiče i anksioznost i depresiju, zaista nije lako biti ta osoba. Dok neki to smatraju željom da budu mršavi ili fit – ovaj problem je puno dublji jer je psihički... nakon nekog vremena više nije stvar u fizičkom izgledu već u tom mazohizmu da u životu koji nije pod kontrolom, kontrolu stavite tamo gdje vam život ovisi. Jedina stvar koju vam ljudi ne mogu oduzeti jest kontrolu nad vašim tijelom. Vjerujte mi da oni koji imaju ove poremećaje su izuzetno inteligentni, samostalni ljudi koji će jednostavno nauditi sebi prije nego drugima. To su ljudi puni dobrote i veselja, ali puni demona drugih ljudi i očekivanja. Te demone izbacuju svojim poremećajima i tako vraćaju kontrolu nad sobom. Nešto što se prikralo kao nevina dijeta, postane horor. Znam, živjela sam taj horor. I možete reći da sam si ga sama stvorila i jesam, ali samo kao odvod za probleme koje sam imala u sebi. Oduzeti nešto sebi što me drži na životu je bio moj način da vratim kontrolu nad sobom, da me ne kontrolira materija bez inteligencije, već baš suprotno – ja. To je grozan život koji utječe više na ljude oko vas nego na vas same. Koliko vas god boli, ljude oko vas boli mnogo više. Možemo pomoći tim ljudima. Žrtve nisu samo mladi, upoznala sam bake i djedove koji to proživljavaju. Oni to ne zaslužuju. Vi to ne zaslužujete. Mi to ne zaslužujemo. Pomozimo im da se zavole opet u punom sjaju. Ova država nikad nije imala ovakvu ustanovu, a tisuće umiru godišnje. Imaju prostor, ali ga treba urediti da se mogu savjetovati ljudi s ovim problemima... ako možete samo kunu dati i to je korak naprijed"., kazala je Ella prije nekoliko godina želeći potaknuti svijest o poremećajima u prehrani od kojih pati sve veći broj ljudi.