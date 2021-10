Snježana Schillinger: Možete mi svašta reći, ali nemojte da čujem nešto kontra Austrije!

Poduzetnica i dizajnerica Snježana Schillinger nedavno je uplovila u bračnu luku. Na Kornatima se udala za Austrijanca Franza Schillingera, a nakon vjenčanja i putovanja po svijetu, bračni par sada uživa u Austriji.

Snježana je na društvenim mrežama otkrila kako se osjeća u suprugovoj domovini.

- Eto što da Vam kažem, nisam nikada planirala živjeti van Hrvatske pa ni pola vremena, dapače odbijala sam i poslovne mogućnosti tog tipa! Život mi je opet pokazao nikada ne reci nikada! Danas tri godine kasnije, evo me, trčim po svom vrtu kako ga od milja zovem i najveći sam fan Beča/ Vienna, Wien! Možete mi svašta reći, ali nemoj da čujem nešto kontra Austrije! Pitaju me kako Vi to živite?! Ljudi uvijek svašta pitaju i pitaju se! Mi uživamo u trenutku, tu sada - napisala je Snježana, koja već neko vrijeme s Franzom putuje po svijetu. Tako su nedavno posjetili Italiju.

- Koliko god umorna bila putovanje me nikada neće umoriti! Adrenalin novog mjesta, grada, sela, kulture i tradicije! Uvijek ću izvući zadnji atom snage “napucat se” i izaći na večeru - napisala je poduzetnica tada.

Inače, za austrijskog poduzetnika Franza Schillingera udala se 02. rujna na Kornatima i za njezinu vjenčanicu pobrinuo se Tin Brišar, inače glavni dizajner u njezinom modnom brendu, a Snježani je kuma bila dugogodišnja prijateljica i bivša manekenka Antea Kodžoman. Snježana nije odabrala klasično vjenčanje već će se s grupom uzvanika nakon što su izmijenili bračne zavjete zabavljala na jahti krstareći Jadranom.

VIDEO Severina odustala od showa na 'Dodikovoj televiziji': Ne želim imati veze s osobom koja vrijeđa žene na najgori način