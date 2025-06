Ella Dvornik o razvodu: 'Rastavi jako dugo treba da bude do kraja, ovo je legalno'

Naša influencerica Ella Dvornik na društvenim se mrežama javila kako bi pokazala svoju novu frizuru. Naime, Ella je kosu skratila i blago uvila, a uz ovu objavu na svojem je Storyju ispričala i dio svog razmišljanja vezanog uz razvod.

- Mislim da samo kod nas rastavu tretiraju kao kraj svijeta. Mogu vam iz svog iskustva reći da rastavi jako dugo treba da bude do kraja - započela je, pa ispričala što ju fascinira.

- Ovo je legalno, samo da znate. Fascinantno mi je da ti dođeš nekome i kažeš: 'Meni se više ovo ne sviđa, nije mi dobar odnos. Želim ići svojim putem, prekidamo'. I onda ta osoba kaže: 'Ne. Mene boli briga što ti mene ne voliš. Ja želim da mi ostanemo skupa i ako ti ne želiš, otežat ću ti- ispričala je, pa dodala i što smatra idealnim.

Foto: Instagram screenshot

- U principu, bile bi puno brže da su besplatne, jer kad država ne bi imala koristi od toga to bi se sve rješavalo po brzom postupku. Onako, preko e-građana. Kao klikneš 'rastavi' i to je to - zaključila je Ella kroz smijeh.

Podsjetimo, Ella se često javlja na društvenim mrežama, a ovih je dana podijelila kako posprema stan. Ella je pokazala kako je pospremala te ispričala da je njezina tehnika da sve složi na hrpu, a onda vraća na mjesto. Objasnila je i da joj je prijateljica rekla da to nitko osim nje ne radi tako. No, dok je ona pričala o razgovoru s prijateljicom u fokus je došao komentar jedne pratiteljice.

- Gdje ti je kuća, muž, djeca, to je nešto novo? - napisala je, a Ella je u svom stilu odgovorila:

- Kuća je u Istri još uvijek, nisam ju rasklopila još. Muža nemam, nude se u inbox doduše neki ako treba netko kandidate proslijedim, a djeca kao djeca, malo s tatom, malo s mamom, malo s babom, malo vamo,malo tamo. Sve regularno. A vi? Kako vaša kuća, djeca, muž, ljubavnik? Ima’l šta za prijaviti?