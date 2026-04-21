U 'SURVIVORU'

Žuti tim pobijedio na poligonu, a ogrlicom osobnog imuniteta okitili su se ovi kandidati

Foto: Nova TV
VL
Autor
Vecernji.hr
21.04.2026.
u 00:00

Survivor je ušao u završnu fazu, a borba za nagradu donijela je neizvjestan rasplet na vodenom poligonu.

U napetoj završnici žuti tim slavio je rezultatom 5:4. Pobjednički bod donijela im je Paula u srazu s Dunjom. Tijekom igre ozlijedio se Marko, što je dodatno utjecalo na atmosferu u timu. Roko nije skrivao zabrinutost: „Ne osjećam se najbolje što se tiče Marka. Osjećam se nikako. Znam koliko je napora uložio da upadne u Survivor i koliko je napora uložio ovdje, ne znam što bih rekao. Nadam se da nije najgore“. Nakon pobjede uslijedila je nagrada za žuti tim, a raspoloženje je podigla i situacija za stolom. Marina je kroz smijeh komentirala: „Ivan ništa ne vidi ni ne čuje dok jede. Smotao je ćevape u lepinji kao u jednu tortilju i pojeo to u roku valjda minute“.

U nastavku su natjecatelji ušli u individualnu borbu izdržljivosti. Prvi je odustao Boris, dok je najviše izdržao Ivan i time osvojio ogrlicu osobnog imuniteta. „Sada imam još četiri osobe za koje mogu glasati. Možda će netko biti prijatelj i birati tako, ali svi znamo da se sada radi o preživljavanju“, rekao je nakon pobjede. U zelenom timu najuspješnija je bila Ana, koja je također osigurala važnu prednost pred donošenje odluka. „Ogrlica svaki put sa sobom nosi odgovornost. Imam nekoliko imena u glavi, ali vidjet ćemo što će biti na plemenskom vijeću. Naše pleme je puno iznenađenja, tako bi moglo biti i na ovom vijeću“, poručila je.

Koga će natjecatelji odabrati za eliminacijski izazov, ne propustite pogledati u novom nastavku Survivora u kojem će u fokusu biti plemensko vijeće i eliminacijska borba.

