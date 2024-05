Ela iz Trogira iz Jokera je otišla s nagradom od 100 eura, a ovo su neka od pitanja koja su joj postavljena

Ela Franić uz pomoć raspoloživih jokera, besprijekorno je odgovorila na prvih sedam pitanja. Ostatak pitanja nisu joj sasvim „išla na ruku“, ali je kući iz kviza ''Joker'' uspjela ponijeti 100 eura.

Ela je prve jokere iskoristila tek na petom pitanju, kada nije znala drugi naziv poznate hrvatske skijaške utrke: Prije nego je dobila ime Snježna kraljica, skijaška utrka na Sljemenu imala je drugi naziv. Koji? A) Zlatna kuna B) Zlatna lisica C) Zlatni vuk D) Zlatni medvjed. Točan je odgovor D, a Ela je izabrala B.

U početku su joj se zaredala pitanja iz showbizza koje je uspješno riješila. Među njima je bilo i ovo: 'Ja sam vlak što zgazit će te mali…', pjevale su u duetu Nina Badrić i…? A) Ivana Banfić B) Emilija Kokić C) Ivana Plechinger D) Vlatka Pokos Ela je znala da se radi o Emiliji Kokić.

U pratnji s njom je bila kćer Dina koju je Ela zvala u pomoć na dva pitanja, ali ni na jedno nisu točno odgovorile. Nagradu od 100 eura dobila je zahvaljujući posljednjem pitanju koje je glasilo: Koja od navedenih tvrtki nije proizvodila audio kasete?

A) Maxell B) BASF C) Packard D) TSK Na nuli i bez jokera, Ela se odlučila do odgovora doći sustavom eliminacije, pa je odgovorila C, što je bilo i točno. Stoga je ova natjecateljica sa sobom ponijela novčanu nagradu u iznosu od 100 eura. Ne propustite novu epizodu kviza ''Joker'' od 18 sati na Novoj TV.

VIDEO Ivan Tandarić iz Elfsa eurovizijski je fanatik: 'Baby Lasagna može pobijediti, sve je na žiriju'