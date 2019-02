Ekscentrični dizajner volio je samo jednog, iako ga nikada nije dotaknuo

Preminuo je Karl Lagerfeld, jedan od posljednjih istinskih dizajnera visoke mode. Kako pišu francuski mediji, umro je u američkoj bolnici u Parizu.

Lagerfeld je do kraja radio gotovo bez trenutka odmora i davao instrukcije za Fendijevu jesensku ready to wear kolekciju. Sumnjalo se da je bolestan nakon što se nije došao pokloniti na svojoj reviji 22. siječnja, no iz Chanela su samo kratko javili da je Karl umoran. Malo je tko tada znao da je slavni Nijemac na umoru. Vijest je poput bombe odjeknula ne samo modnim svijetom, a brojni slavni zaljubljenici u njegov radu na društvenim se mrežama opraštaju od velikog kreatora.

Naime, iako je radio i za Fendi te imao vlastitu modnu liniju Karl Lagerfeld, najviše ga se povezuje s modnom kućom Chanel za koju je radio kao couturier od 1983. godine. Prvi je, nakon smrt legendarne Coco Chanel, uspio modernizirati brend te ga doslovno učiniti općeprihvaćenim međunarodnim pojmom za luksuz. Više od polovice desetljeća bio je odgovoran za krzno i ready-to-wear, a među brojnim ekscentričnostima koje se vežu za njegov rad, manje je poznata ona da je za skiciranje svojih magičnih kreacija koristio isključivo sjenila japanskog brenda Shu Uemura.

Poliglot koji je, osim materinjeg njemačkog govorio još četiri jezika, imao je gotovo fotografsko pamćenje. A poznato je da je, osim mode, imao brojne interese, mnoge je zadivio svojim znanjem iz povijesti filozofije, umjetnosti i pop kulture. Bio je veliki obožavatelj glazbe, koju je čuvao na više od 70 iPoda. Iako je mrzio opuštanje i odmor, jedini način da napuni baterije bilo mu je slušanje glazbe u kadi. Omiljeno piće mu je bilo dijetalna Coca-Cola, koju je naučio piti nakon što je u 13 mjeseci, 2002. godine izgubio čak 42 kilograma, tvrdeći da mu je moda bila najveća inspiracija i da je htio moći navući na sebe uska odjela francuskih modnih dizajnera. Kako bi istaknuo zaštitni znak snježnobijeli konjski rep, koristio je velike količine šampona za suho pranje kose, a najviše je volio nakit brenda Chrome Hearts.

Bio je aktivan i priznat fotograf, te je osim editorijala za Harper's Bazaar i Numéro snimao i reklamne kampanje za Chanel, Fendi, ali i svoje modne linije. Časopis Vogue prozvao ga je pravim tumačem raspoloženja trenutka, a to je svojim dizajnom dokazivao do kraja života.

Lagerfeld nikada nije otkrio svoj pravi rođendan, no procjenjuje se da je rođen 1933. godine u Hamburgu. Modni put je započeo kao asistent Pierrea Balmaina u 1955., a nastavio je kao dizajner visoke mode za Jean Patou, gdje je kreirao dvije kolekcije godišnje. Kritičari ga tada nisu baš dobro prihvatili, pogotovo novinarka Carrie Donovan, koja je za suknju koju je dizajnirao u 60-ima, jednu od najkraćih te godine, rekla da se ne može nazvati visokom modom.

'Lagerfeld Confidential', dokumentarac iz 2007. godine otkrio je mnogo toga o njegovom djetinjstvu, seksualnom životu i koracima koje je ovaj genij poduzeo kako bi bio na vrhu modne industrije. Tamo je uhvaćen i jedan od rijetkih trenutaka- Karl se pojavio bez svojih tamnih naočala.

Poznato je da je Lagerfeld imao jednu ozbiljnu vezu u životu, ljubav koju nikada nije prežalio. Radilo se o članu visokog društva Jacquesu de Bascheru koji je 1989. godine umro od AIDS-a. "Beskrajno sam ga volio, ali nikada nismo imali fizički kontakt. Zaveo me njegov fizički šarm", rekao je u intervjuu za Harpers Bazaar.

Nekoć model, a danas kustos zagrebačke galerije "Kranjčar" Josip Joško Tešija jedan je od rijetkih Hrvata koji su imali prilike upoznati slavnog dizajnera i raditi s njim.

-Radio sam s njim u dva navrata, na revija 2001. i 2002. godine- prisjetio se Tešija i nastavio- Zavijek ću ga pamtiti po pravoj njemačkoj pedantnosti, preciznosti i točnosti. Također pamtim kako je uvijek govorio da su mu život obilježila dva broja. Prvi je broj 19- toliko je revija godišnje radio za Chanel, Fendi i Karl Lagerfeld, a broj 22 veže se uz Chanel22, legendarni parfem.-kazao je Tešija navodeći kako je za Chanel slavni Nijemac uvijek ponavljao dvije riječi "upravo i sada", nije se želio opterećivati onime što je prošlo, kao ni onime što će se tek dogoditi.