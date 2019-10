Ecija poslije prekida poručila: 'Jučer bajka, danas hajka...'

Početkom ovog tjedna voditeljica Ecija Ivušić je iskrenom objavom na Instagramu sročila što joj je na duši nakon prekida s bivšim reprezentativcem Nikolom Pokrivačem, a u danas u opisu ispod najnovije fotografije odlučila nadopuniti neke misli.

- Jučer bajka, danas hajka. Jer doslovno ne znam di gonim. Nema veze, glavno da je jučer ispisano par stranica u mom Dnevniku jedne princeze - započela je Ecija o čijoj se vezi s Pokrivačem početkom mjeseca nagađalo da je gotova jer su na društvenim su mrežama tijekom proslave njezinog rođendana počele kružiti slike na kojima su označeni mnogi bliski prijatelji, od Nives Celzijus, Dalibora Petka do Snježane Mehun, ali ni na jednoj nije bilo bivšeg reprezentativca.

Inače, Ecija je sinoć došla na reviju modnog brenda Snježane Mehun, a društvo su joj pratila spomenuta dizajnerica i prijateljica Nives Celzijus.

- Danas nastavljam ipak u stilu Bridget Jones. A ako ćemo iskreno, Bridgetini dnevnici su puno zanimljiviji, životniji.. a tek da se dokopate Ecijinih... eee, to bi već bio 'život'. Uglavnom, šta će ti taj život ako ga ne živiš, nemaš materijala za ispisivanje novih stranica i utvrđivanju gradiva u čitanju starih. Samo molim te nemoj ništa prepisivat. Život služi da piše nove retke, ne da prepisuje stare. Udahni, napiši i nikad ništa ne izbriši. Jer griješiti je ljudski, opraštati još više, al' ako vam se gumica istroši prije olovke, možda ste ipak malo pretjerali - napisala je Ecija, a mnogi su joj u komentarima ispod fotografije dodjelili komplimente.

"Grofica Ecija", "Mačko", "Woooow", "Prekrasna" i sličan niz komentara se nastavio.

Podsjetimo, sredinom kolovoza hrvatska scena dobila je još jedan ljubavni par – voditeljica Ecija Ivušić ponosno je obznanila na društvenim mrežama da ljubi bivšeg reprezentativca Nikolu Pokrivača.

Međutim, početkom mjeseca šuškanja o prekidu romanse bila su sve glasnija jer su na društvenim su mrežama tijekom proslave njezinog rođendana počele kružiti slike na kojima su označeni mnogi bliski prijatelji, od Nives Celzijus, Dalibora Petka do Snježane Mehun, ali ni na jednoj nije bilo Nikole Pokrivača.

Sve to prouzročilo je sumnju da je ljubavni par prekinuo, a kada smo zatražili komentar voditeljice na to što smo zamijetili, prekinula nas je uznemireno prije postavljanja pitanja govoreći: „Ne, ne, ne i ne. Zašto vi to ljudi pišete? Koga to zanima?“ S druge strane, kada smo zatražili komentar Nikole Pokrivača, on se počeo smijati i zatim rekao: „Nemam komentara.“