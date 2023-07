Ecija Ojdanić pokazala što radi u pauzi od snimanja: 'Nisam jako upropastila šminku i frizuru'

Glumica Ecija Ojdanić (50) pokazala je pratiteljima što radi u pauzi od snimanja. Objavila je fotografiju na kojoj potpuno sređena, s napravljenom frizurom - trči.

"Bolje da umre selo, nego običaj.. Tako i ja, po običaju, trčim u pauzi snimanja sa ful šminkom i stilskom frizurom. Snježana je zadovoljna. Kaže da nisam jako upropastila šminku i frizuru", napisala je glumica u opisu fotografije.

Inače, Ecija trči već nekoliko godina. Često na svojim društvenim mrežama pokazuje kako trenira te dijeli svoje rezultate, a tako je glumica otkrila i da je velik ljubiteljica trčanja te da je iza nje već i nekoliko istrčanih maratona. Jednom je otkrila i kako se priprema za neke nove.

VEZANI ČLANCI

- Kako sam istrčala odlično vrijeme na tom Verdijevom maratonu, nekako sam htjela vidjeti da li ima u mojim nogama snage za još jedan s obzirom na obveze i sve mi se pokazao idealan taj maraton. Tako da, Bratislava, idem vidjeti da li ću i u kojem vremenu istrčati dva maratona u mjesec dana – otkrila je Ecija u travnju za InMagazin.

- Nekako mi je u pripremi kako sad već i te maratone trčim dosta rutinski, da se okušam u nekakvom ultramaratonu, dakle 50 km, pa 6 sati, pa ćemo vidjeti dalje – dodala je te otkrila i kako se počela baviti trčanjem.

- Uopće nisam voljela trčati i nisam razumjela ljude koji trče. To mi je izgledalo potpuno besmisleno sve dok nisam prestala pušiti. Trčala sam od straha da se ne udebljam. Mučila sam se s tim, ali to je kao nešto što s obzirom na prirodu mog posla možeš obavljati svugdje, i na putovanjima. Staviš tenisice u torbu i trčiš. Onda mi se dogodila ta jedna vrsta preokreta i shvatila sam da je trčanje jedna vrsta meditacije gdje uđeš u jednu predivnu mentalno-fizičku zonu kojom je to postala moja ovisnost, moj ispušni ventil, natjecanje sa samom sobom. Ta vježba izdržljivosti toliko mi je pomogla na svim razinama. Kažu da je trčanje ovisnost, čak je i dokazana ovisnost – rekla je te dodala da sada trenira pet puta tjedno te da joj je za takav ritam potrebna podrška ukućana koju i ima.

VIDEO Otkazan koncert Jelene Karleuše na Barbarincu: 'Ovakve stvari u 21. stoljeću? Fašizam'