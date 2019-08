Ecija Ojdanić: 'Nisam požalila što sam suprugu dala drugu šansu'

Nela u “Larinu izboru”, Barbara u “Kud puklo da puklo”, Irena u “Zlatnim dvorima”, a kad se kamere ugase, Ecija Ojdanić je žena koja vodi vlastito kazalište, majka dvoje osnovnoškolaca, supruga redatelja Roberta Orhela i strastvena ljubiteljica vježbanja.

Ove godine gledali smo je u emisiji “Ples sa zvijezdama” gdje je pokazala plesno umijeće s Markom Šapinom, a nakon dvogodišnje stanke od snimanja vratila se na set s novom ulogom u seriji radnog naziva “Drugo ime ljubavi” koja će se od jeseni prikazivati na Novoj TV. Kolovoz joj je bio obilježen radom i ljetnim odmorom s kćerkom Cvitom i sinom Jakovom. Prije završetka godišnjeg odmora glumica nam je ispričala anegdote vezane uz reakcije ljudi na promjenu njezine frizure, koja joj je najbolja odluka u poslijednjih deset godina, kako u 45. godini izgleda deset godina mlađe te što bi napravila kad bi na jedan dan postala predsjednica države.

Predstava “Brodolomke” završila je svoju ljetnu turneju. Gdje ste sve bili?

U samo 10 mjeseci igranja odigrali smo predstavu više od 90 puta, vrlo impresivna brojka za jedno nezavisno hrvatsko kazalište, a mislim i šire. Predstava je nastala u koprodukciji Ludens teatra i Kazališta Moruzgva i jako smo ponosni na to. Preko ljeta smo odigrali 20 predstava; od Bihaća, Osijeka pa do Pelješca. Završili smo sa Zagvozdom, Pelješcem i Omišom.

Ne sumnjamo da ste se zabavljali, ali znatiželjni smo: postoji li neka anegdota koju biste nam mogli povjeriti?

Te ljetne turneje su poput nekakvih maturalaca; preko dana se zabavljaš i kupaš, a navečer igraš predstavu. Zanimljivost je tih putujućih trupa što donose kulturne kazališne sadržaje tamo gdje je kultura manje dostupna. S obzirom na to da sam nedavno promijenila boju kose, prilaze mi ljudi i pitaju me jesam li ja sestra Ecije Ojdanić i ja uredno kažem da jesam.

Kako izgleda vaše ljeto kada ne glumite? Uspijete li se odmoriti?

Jedan dio ljeta provedemo u Kljaci u obiteljskoj kući mojih roditelja, između Drniša i Splita. Tamo svi volimo biti jer je to seosko imanje s bazenom i prekrasnom prirodnom, kuća koja može primiti puno ljudi i raditi dobre peke i igrati balote. Pravi hedonizam. Drugi dio ljeta provodim u obiteljskoj vikendici mog muža u Diklu kod Zadra. To je drugačiji stil ljetovanja; selo na moru s kućom koja je na samom moru. Ne volim preko ljeta putovati izvan Hrvatske. Smatram da imamo najljepše more i najljepšu zemlju i putovanja izvan Hrvatske ostavljamo za druge periode. To je prilika da vidim svoju obitelj, svoju sestru i da se nas četvero družimo.

Gdje su sada Robert, Cvita i Jakov? Imate u planu zajednički odmor poslije turneje?

Tijekom bračke turneje uspjeli smo se spojiti; dok su moji tulumarili nakon predstave, ja sam bila sa svojom djecom i iskoristili smo svaki trenutak ovog odmora. Osim velike ljetne turneje, moram naglasiti da su pola turneje igrale moje drage kolegice kako bih ja mogla provoditi vrijeme s djecom.

Foto: Karmen Oblak

Dok trepnemo, jesen će biti pred vratima i morat ćemo se pozdraviti s ljetom. Kakve vam obaveze dolaze u tom periodu?

Moj odmor počinje 10. kolovoza i završava 26. kolovoza. Tih 16 dana začas prođe. Onda krećemo punom parom u nastavak snimanja serijala, zasad radnog naziva “Drugo ime ljubavi“, producentske obveze u Kazalištu Moruzgva, Cvitin 8. razred, Jakovljev 4. razred. Ide njezina ekskurzija, pa kupnja knjiga. Navikla sam na multitasking i puno raditi, a djeca su razvila tu sposobnost da uspješno obavljaju svoje obaveze. Volim svoj posao, obitelj, vježbati, kuhati i mislim, kada to voliš i nađeš vremena za sve obveze, da to zapravo prestanu biti obveze.

U već nekoliko navrata vidjeli smo da i Cvita pokazuje naklonost prema glumi. Hoće li se u potpunosti afirmirati u tome? Kako vi gledate na njezin glumački razvoj?

Cvita je imala nekoliko izleta u glumu i upravo tako gledam na njezino dosadašnje glumačko iskustvo – kao izlet u jedan zanimljiv i prekrasan svijet. Izvrsna je učenica pred kojom je upis u srednju školu, ima jako puno interesa. Pleše, završila je osnovnu školu klavira, izvrsno govori jezike i postiže fantastičan uspjeh u školi bez puno muke. Ono na čemu ja jedino inzistiram jest to da ima odlično obrazovanje i mislim da će u svijetu u kojem će se sve više raditi morati biti konkurentna. Kako će ljudi sve više raditi, jako je važno da izabere posao koji voli. Koji god to posao bude, ja ću je podržati, kao i Jakova.

A što je s Jakovom? Što su njegove zanimacije?

Jakov ide u četvrti razred i, kao svi dječaci, lud je za nogometom. Dobar je u školi, imam tu sreću da je s oboje moje djece takav slučaj – ispunjavaju svoje obveze bez većih problema. Škola zasad ide bez prevelike muke. On je iznimno muzikalan, ali ipak najveći fokus zadržava na nogometu.

Jeste li vi stroga mama?

Ja sam stroga mama samo po pitanju izvršavanju zadanih obveza, a u slučaju Jakova i Cvite to znači izvršavanje školskih obaveza, a onda nešto malo i onih koje se odnose na pomaganje kod kuće. U školi smo puno uspješniji nego po pitanju kućnih obaveza (smije se).

Moramo primijetiti da izgledate fenomenalno. Otkrijte nam tajnu.

Prvenstveno mislim da je definicija dobrog izgleda ta da čovjek izgleda dobro za svoje godine. Ne pretjerivati i pokušavati neuspješno dobiti bitku s godinama, odnosno pokušati izgledati mlađe od svojih godina. Volim se zdravo hraniti, volim vježbati i mislim da je najbitnije da se osoba osjeća dobro iznutra. Ti svi faktori se spoje i mislim da je tada rezultat onda oku ugodan.

Kako izgleda vaš idealni dan?

Moj idealan dan započinje trčanjem, moj ventil, meditacija, pražnjenje glave od napornih misli, briga i stresova, to je prostor za mene. Isto tako da sam u krugu svojih najbližih, da fino jedemo, da se družimo, da se smijemo... a večer može završiti izlaskom na neko fino mjesto, ali i dobrom predstavom mog Kazališta Moruzgva.

Tko je vaš najveći kritičar?

Obitelj je izvor moje najveće podrške i moja sigurna luka. Kako mogu reći da su moja najveća podrška i utjeha, mogu reći da su i najstroži, najveći i najokrutniji kritičari. Imamo takav odnos u kojem se uvijek osjećamo dobro, možemo popravljati stvari.

Koji je najgori trač koji ste čuli o sebi?

Trudim se ne prljati mozak tračevima; kako o drugima tako i o sebi.

Koja je najbolja odluka koju ste donijeli u posljednjih 10 godina?

Davanje druge šanse ljubavi s mojim sadašnjim suprugom Robertom koji je dao prijeko potrebnu količinu ljubavi i sigurnosti koja svakoj ženi treba i, naravno, osnivanje Kazališta Moruzgva. To je bila najpametnija odluka u profesionalnom smislu jer Moruzgva je postala važan čimbenik na hrvatskom kazališnom nebu i izvor kazališne kreativnosti i ispunjenja umjetničkih ambicija.

Uloge u “Larinu izboru“, “Zlatnim dvorima“ i “Kud puklo da puklo“ dodatno su vas učinile zapaženom na hrvatskoj sceni. Koja vam je uloga izazovnija? Što mislite koju od njih publika bolje prihvaća?

Moram istaknuti da sam jako sretna kad radim s Novom TV. Sve su to uloge koje sam dobila na audiciji i uloge koje su dodatno povezane s najširom publikom. Svaka je na neki način bila draga, ali mislim da je uloga Nele (Larin izbor) bila prva, a prve ljubavi najviše se pamte. Teško mi je govoriti koja mi je uloga draža, to je kao da pitate koje mi je dijete draže.

Foto: Instagram

Imala sam dvogodišnju pauzu od snimanja serijala i u tom periodu izrasla je produkcija Kazališta Moruzgva narasla u kvalitativnom i kvantitativnom smislu i taman kad sam se zaželjela snimanja uslijedio je poziv na snimanje nove serije “Drugo ime ljubavi“ i prošlo je s velikim uspjehom! Jako se veselim, odlična ekipa, odlična tema, a uloga mi je legla ko budali šamar. Jedva čekam da hrvatski gledatelji vide seriju jer mislim da će ih prikovati uz male ekrane.

Mali tematski zaokret. Kada biste postali predsjednica na jedan dan, kako bi to izgledalo?

Najprije, predsjednica bi trebala imati puno veće ovlasti pa bi to bilo idealno, a ja bih iskorijenila nepotizam, klijentelizam, pogodovanje, a kao jedino mjerilo vrijednosti uspostavila bih rad, znanje i poštenje. Mislim da bi trebalo 25 godina državi Hrvatskoj da se sve te krive drine koje su ukorijenjene u našem društvu isprave.

Možete li nam za kraj otkriti imate li nekih neostvarenih želja i koje su to?

Moje želje sve se više vežu za zdravlje, uspjeh i ispunjenje snova moje djece. Ja sam većinu svojih snova ostvarila, a voljela bih da oni svoje potencijale ostvare do neslućenih razmjera, da budu sretni, uspješni, zadovoljni i pošteni ljudi koji će svoje kreativnosti ispuniti do maksimuma. Da budu ljudi okruženi ljubavi, zdravljem, dobrim ljudima koji će živjeti u sređenoj, lijepoj domovini Hrvatskoj.

Ah, naravno, zaboravila sam... da dobijem Oscara!

Pogledajte kako su bauštelci i prodavači komentirali izjavu Ecije Ivušić kako nikada ne bi mogla biti u vezi s bauštelcom ili prodavačem