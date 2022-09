Ecija Ivušić nakon udaje iznenadila pratitelje na Instagramu: 'Bila je to teška odluka, ali nisam požalila'

Proteklog vikenda bivša voditeljica Ecija Ivušić (35) i bubnjar grupe Pravila igre Goran Belošević (37) i vjenčali su se na otoku Vrniku pred oko 80 uzvanika, a odmah nakon vjenčanja Ecija je svoje pratitelje na Instagramu, kojih ima više od 75,6 tisuća, iznenadila jednom promjenom. Naime, uz njezino ime sada umjesto djevojačkog prezimena stoji prezime Belošević.

Foto: Instagram

Ecija je još povodom zaruka priznala da nije sigurna hoće li se odreći svog prezimena, a sada je za RTL.hr otkrila zbog čega se ipak odlučila na ovaj potez.

- Teško sam se odrekla svog prezimena i dugo sam donosila tu odluku, ali Goranu je to bilo jako bitno, a i prevagnulo je razmišljanje o tome da jednog dana kad ćemo imati djecu, želim da se svi isto prezivamo. Tako sam se ipak odlučila na taj korak i nisam požalila - priznala je Ecija.

Među uzvanicima na vjenčanju bili su i pjevačica Nives Celzijus, poduzetnica Snježana Schillinger, bivša kraljica Hrvatske Antea Kodžoman i članovi grupe Pravila igre. Vjenčanje je održano ispred vrničke crkvice Gospe od Škoja jer par nije dobio dozvolu župnika za vjenčanjem u crkvi, a zatim je slavlje prebačeno na Korčulu, u Aminess Port 9 resortu u gradu Korčuli, a zabavljao ih je Goranov prijatelj, glazbenik Sandro Majstrović.

Par je za prvi ples odabrao Gibonnijevu pjesmu "Lipa moja". Na kraju je nekoliko pjesama odsvirala i Goranova grupa Pravila igre, a Ecija se našalila kako njen dragi svira i na vlastitoj svadbi.

Foto: Instagram Mlada je nosila dugu vjenčanicu dizajnera Borisa Pavlina koja je po sebi imala cirkone i tkaninu u obliku listova.Goran je odijelo našao u tvrtki Royal Black.

Podsjetimo, Ecija i Goran zaručili su se nakon šest mjeseci veze, no kako su priznali, to uopće nije važno jer imaju osjećaj da se poznaju čitav život. Prosidba se dogodila u dvorcu u Firenzi, a kako ga ne bi razotkrila, Goran je osmislio poslovni put na kojem mu je Ecija bila pratnja.

-Bilo me strah da će me u nekom trenutku prokužiti. Bilo bi sumnjivo da mi firma plaća vilu, pa sam joj rekao da smo trebali spavati u nekom normalnom hotelu, no zbog kongresa su nešto zeznuli s bookingom pa su nam dali taj smještaj jer je sve drugo bilo rezervirano. Od mojih 38 tisuća laži, nije skužila niti jednu- ispričao je nedugo nakon zaruka Goran koji je Eciju zaprosio skupocjenim prstenom s 'princess cut dijamantom' koji je posebno za nju izrađen u Belgiji.

Foto: Instagram

