Dva trostruka dobitnika Oscara stižu u Pulu, a jedan od njihovih filmova emitirat će u Areni

Tragična sudbina dječje zvijezde: Policija ju je pronašla mrtvu u krevetiću pokraj ružičastog TV-a

Zvijezda filmova kao što su 'Jaws the Revenge', 'The Land Before Time', 'Eye of The Tiger' i 'All Dogs go to Heaven' bila je veoma zaposlena cijelo vrijeme jer je izgledala mlađe nego što je bila, zbog čega su je osim u filmovima mnogi gledali i u brojnim reklamama. No iako joj je svijet slavnih iz snova bio sve bliže, Barsi je živjela pravu noćnu moru.