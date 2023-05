Duško Lokin nije mogao zaustaviti suze, rasplakao se usred emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'

Glazbenik Duško Lokin (79) gostovao je u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'. Tamo se rasplakao dok je pričao o pjesmi posvećenoj njegovoj preminuloj supruz Anuški.

- 'Ti, samo ti' je pjesma koja je njoj namijenjena - kazao je Lokin u HRT-ovoj emisiji. Cijelo vrijeme pokušavao je sakriti suze.

- To je napisao moj prijatelj i producent, kompozitor Ljubo Šeperić - Lupo Song. S obzirom na to da smo prijatelji, poznajući moju situaciju i općenito, on je napisao taj tekst i melodiju, i ja to sad pjevam - ispričao je.

Duško je inače, tek nedavno, otvorio dušu i progovorio o tužnoj tajni koju je mjesecima čuvao. Naime, u studenome prošle godine preminula je njegova supruga Anuška, s kojom je u ljubavi proveo čak šest desetljeća života. Duško je otkrio što mu je najgore bez supruge.

– Sve mi je najgore, svaki trenutak bez nje. Ući u stan, sjesti na kutnu garnituru i upaliti televizor. Ući u kuhinju, a nje nema. Svaki kutak u stanu, sve me podsjeća na nju. Sve slike, sve njezine stvari su tu i ne dam nikome da ih dira. Ništa neću micati. Jednom ću morati, ali ne još. Njezine osobne stvari, odjeću... darovat ću ih rođakinjama, obitelji, nekome, nešto će i djeca uzeti, ali još za to nisam spreman – rekao je za 24sata. Priznao je kako se osjeća grozno.

– Grozno mi je. Strašno. Nikad se na to neću naviknuti. Srednju školu završili smo zajedno, ja pomorsku, ona gimnaziju.

Duško je rekao kako mu pomažu dugogodišnji prijatelji glazbenici i školski kolege. S njim je, nastavlja, nekoliko mjeseci živio prijatelj Branko. Oni se poznaju od gimnazijskih dana i Branko se doselio k njemu da ne bude sam. Osim prijatelja, velika su mu utjeha kći Natali, unuka Tena, praunuka Nikki i praunuk Kaja.

U međuvremenu Lokin je snimio i CD te ide na CMC festival na kojem će nastupati s pjesmom "Ti, samo ti".

– Jako boli, ali moram i zarađivati, moram živjeti – izjavio je.

Duško i Anuška u braku su bili više od 50 godina. U jednom intervjuu kazao je i kako je njihov brak bio skladan, a da ga je supruga samo desetak puta dočekala bijesna doma kada bi on dolazio u rane jutarnje sate iz večernjeg izlaska.

– Moja je supruga svašta prošla sa mnom, i ovdje i po svijetu. Ona je pametna i tolerantna osoba, bivša bankarica pa je uvijek znala raspoređivati novac. I dandanas svaki dan dobijem 10 kuna za kavu – priznao je tada. Duško je prošle godine u jednom intervjuu otkrio što misli da je tajna dugog braka.

– Živjeti skromno i biti čvrsto na zemlji i prihvaćati sve ono što je ljudski, što je normalno. Mislim da je to jedini način jer kad počneš umišljati da si netko i nešto, tad si gotov – kazao je tada.

