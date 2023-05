Opet ubrzava puls! Lidija Bačić pokazala sve atribute u uskoj i kratkoj haljinici, komentari ne staju

Pjevačica Lidija Bačić snimila je seksi selfie prije koncerta. Fotku je objavila na Instagramu, a sve je očarala svojim izgledom u ultrakratkoj haljinici. Lidija je pozirala ispred ogledala, te se na slici vidi kako joj odlično pristaje ova modna kombinacija u kojoj je istaknula vitke noge i bujni dekolte.

Brzo su uslijedili i komentari pratitelja.

"Prezgodna", "Kakva mačka, sretno na koncertu, ljepotice", "Dečki u prvim redovima na aparatima", "Ženo, goriš", "Top", "Bravo Lidija", "Savršena si", pisali su joj.

Lidija je nedavno gostovala u Special Happy Showu na Happy FM-u tamo je komantirala svoj izgled. U odnosu na početke karijere promijenila se i stasom i glasom. Sama osmišlja svoje sexy nastupe i brine o izgledu.

- Svi su izgledali drukčije na samim počecima karijere, pogledajte Messija, Ibrahimovića, Ronalda. Danas je pod normalno postalo u showbizzu da paziš kako izgledaš, a posebno žene koje se nauče šminkati i ponašati, slikati se... Mislim da je to sve važno. A što se tiče provokativnih izdanja, ja ih osmišljam, imam par stilista s kojima radim, koji rade na moje nahođenje - prema onome što ja želim, najviše slušam samu sebe. Par puta sam poslušala druge, imala neke izlete i to je bilo baš stvarno loše - kazala je Lille.

Bez dlake na jeziku, u svom stilu, priznala je da igra na kartu izgleda.

VIDEO Queens of the Stone Age koji je oduševio hrvatsku publiku ekskluzivno za Večernji list

- Velika je to karta i tko god ne igra na nju pogrješio je, mislim na žene. U svijetu su sve predotjerane i toliko skinute, skoro doslovce gole, Rihanna, Nicki Minaj, Beyonce,... Mi smo ovdje prečedne, vani bi ti rekli daj još, ali smo mi mala zemlja, reklo bi se selo veselo i sve kroz povećalo gledamo. U svijetu bi to bilo potpuno drugačije... - rekla je.

Najveći adut joj je samopouzdanje, voli dobre cipele, ali ih ne kupuje preko interneta, jer ih mora probati. Za sebe kaže da nije tipično žensko jer ne voli torbice, a zaštitni znak su joj sunčane naočale.

- Ne mogu bez mobitela i cvika...čim je dan su cvike. U Zagrebu te znaju čudno gledati, pada kiša, ja nosim cvike, uvik, bez sunčanih naočala ne mogu. Jedina sam žena valjda koja ne voli torbe, ne nosim ih, osjećam se kao tetka s torbom, nisam nikad skužila tu famu oko torbe?

VEZANI ČLANCI:

Nepravda Lilu može izbaciti iz takta, a je li joj fitilj kratak ili dug, ovisi o danu. Otkako ima psića Bačija, dosta je mirnija kaže. Teško mijenja stavove, a kada nešto zamisli i odluči drži se toga. Nikada ne bi pristala ne nešto što ne želi - odlučna je. Voli da se piše o njoj, a ne zamara se sadržajem. Broj fanova joj raste iz dana u dan, a oni najvjerniji joj vode društvene mreže. Kada objavi fotku, internet doslovce gori.

GALERIJA Poznate Hrvatice 2007. su ovako izgledale kada su modnom pistom prošetale u vjenčanicama

- Iz cijelog svijeta me sve više prate, sve više stranaca, sve više komentara, kad sam vidjela nisam mogla vjerovati, mislim da je vrijeme da snimim pjesmu na ruskom ili engleskom...U počecima nitko nije pričao o meni, kada se počelo pisati meni je bilo super, bilo dobro bilo loše samo nek se piše. Davno, davno, nastupala sam sa Škorom, pa su pisali da je zaboravio pivat kad je mene vidio, meni je to bilo super. Samo nek se piše, ja se nikad ne obazirem što pišu, za dobrim konjem se prašina diže... Nikada se nije dogodilo da je netko prešao granicu. Što se tiče fanova bilo je nekih koji su me pratili po cijeloj Hrvatskoj, ili s nastupa, ali nisam nikada imala neku čudnu situaciju. Što se tiče publike, najteža je u Istri, a Slovenci se jako vole provoditi, tamo je uvijek top, kao i u Dalmaciji.

VIDEO Lovkinja Morana Zibar odgovarala na 'teška' pitanja Nevena Ciganovića, pogledajte kako je prošlo njezino znanje