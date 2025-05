Dua Lipa i druge zvijezde pozivaju Britaniju da obustavi prodaju oružja Izraelu

Više od 300 glumaca, glazbenika, aktivista i drugih otvorenim su pismom pozvali premijera da "poduzme hitne mjere kako bi se okončalo suučesništvo Ujedinjenog Kraljevstva u užasima Gaze". Osim što je zatražila obustavu prodaje britanskog oružja Izraelu, skupina je pozvala Starmera da "iskoristi sva dostupna sredstva" kako bi osigurao dolazak humanitarne pomoći na teritorij i da "obeća djeci Gaze" da će posredovati u "trenutačnom i trajnom prekidu vatre".

Među potpisnicima je i Lineker, koji je ranije ovog mjeseca napustio svoju ulogu voditelja nogometne emisije Match Of The Day nakon kontroverze zbog njegove objave na društvenim mrežama o sukobu u Gazi. Pridružili su mu se glumci poput Cumberbatcha i Briana Coxa, zajedno sa zvijezdom Bridgertona Nicolom Coughlan, pjevačicama Palomom Faith i Annie Lennox te preživjelim Holokausta Stephenom Kaposom.

"Riječi neće spasiti živote palestinske djece dok ih ubijaju, riječi neće ispuniti njihove prazne želuce", rekla je Josie Naughton, osnivačica dobrotvorne organizacije Choose Love, koja je inicirala ovo otvoreno pismo. "Trebamo djelovanje Keira Starmera odmah. To znači zaustavljanje prodaje oružja, osiguravanje da legitimne humanitarne organizacije mogu doći do ljudi u Gazi. To znači učiniti sve što je moguće da se ovim užasima stane na kraj", dodaje.

Pismo dolazi nakon odluke Tel Aviva o obnovi vojne ofenzive u Gazi prošlog tjedna, dok izraelski premijer Benjamin Netanyahu nastavlja inzistirati na onome što je nazvao "potpunom pobjedom" nad Hamasom. Britanski ministri osudili su odluku, obustavili su trgovinske pregovore s Izraelom, sankcionirali doseljenike na Zapadnoj obali i pozvali na razgovor veleposlanika zemlje, dok je sam Starmer pozvao Netanyahua da prekine ofenzivu.