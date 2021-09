Doris je već kuhala u jednoj emisiji, a ovako je prošla u Večeri za 5: Goste je dočekala u domu nogometaša i priredila im iznenađenje

U današnjoj epizodi 'Večere za 5 na selu' domaćica je bila Doris Vlah, koju gledatelji poznaju iz još jedne kulinarske emisije 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'. Simpatična prodavačica i kuharica goste je dočekala u Opatiji, i to u domu nogometaša Jurice Vranješa! „U njegovu carstvu imat ću čast kuhati!“ rekla je domaćica koja je pripremila jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Šparoga blues, glavnog jela Lungo mare i deserta Evergreen. Svi kandidati imali su velika očekivanja od Dorisine večere i nisu se razočarali - bili su oduševljeni predjelom, glavno jelo nekima je bio najbolji gulaš koji su probali, a lagana torta od jagoda i čokolade svima je dobro sjela za kraj večere tako da je Doris na kraju osvojila zasluženih 38 bodova i prešla u vodstvo.

Domaćica nije željela klasičan aperitiv tako da je gostima za početak druženja poslužila istarsku supu, čiji su sastojci šećer, papar, ulje i zagrijano vino, a jede se uz kruh. „Naravno da nisam zamjerio što nije bilo žestice; malo je promijenila taj aperitiv, što me oduševilo“, rekao je Dalibor, a Diana dodala: „Vino je bilo jako fino, kruh je sama pekla, svaka pohvala za takvu toplu i srdačnu dobrodošlicu.“

Doris je prvo poslužila primorske štrukle punjene šparogama i istarskom kobasicom u umaku od tikvica i tartufate, a gosti su od oduševljenja zapljeskali. Diana je uživala u svakom zalogaju, a Željko je dodao: „Priča sve jezike. Vrhunski!“ Tea je priznala da inače ne voli tartufe, no ipak joj se svidjelo predjelo. „Ja isto nisam ljubitelj tartufa, ali kako sam gurman i volim sve probati, oduševilo me predjelo - odsad sam ljubitelj tih štrukli s tartufima!“ zaključio je Dalibor.

Za glavno jelo Doris je poslužila gulaš od boškarina i terana s dodatkom maruna s palentom kompiricom i zelenom salatom. Domaćica je objašnjavala svako jelo, što gostima nije nimalo smetalo, a kako je Doris jelo iznijela u loncima - Željko je odlučio svima poslužiti porcije. „Najbolji gulaš koji sam jela, a palenta s krumpirom, to mi je stvarno bilo super“, rekla je Tea, a Željko dodao: „Okus je bio vrhunski; onaj pravi, stari, tradicionalni, tako to mora biti. To mogu producirati samo pravi majstori kao što je Doris.“ Diana je bila toliko oduševljena da je rekla: „Hvala ti, Doris, jer ću se dobro najesti. Stvarno jedan čaroban gulaš, svaka čast!“

Domaćica je za desert poslužila tortu od jagoda, a Diana je rekla: „Mogla je jagode podijeliti malo naokolo, ne sve baciti na jedan kup pa onda da grabimo kako koju... Srećom, zgrabila sam onu srcoliku pa ću joj sve oprostiti.“ Željko inače ne jede torte, ali ova mu je bila vrhunska, baš kao i Daliboru. „Stvarno volim taj đir; šlag, mascarpone, jagode, višnje... Obožavam te kolače i jučer i danas desert sam, ono što se kaže - ubio“, komentirao je Dalibor.

Za kraj večere uslijedilo je posebno iznenađenje - stigao je Šajeta! Nakon hitova koje su kandidati pjevali uglas sa Šajetom došlo je vrijeme za ocjenjivanje. Diana je dala desetku zato što Dorisinoj večeri nije našla nijednu manu, Tea je dala ocjenu devet zato što ne voli tartufe i šparoge, Dalibor je dao desetku i zahvalio Doris jer mu je sve bilo izvrsno, a Željko je Doris dao devetku jer misli da je to zaslužila svojom toplinom, iskrenošću i pristupom kuhanju.

