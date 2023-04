Doris Dragović objavila je fotografiju iz prošlosti na kojoj ima kratku kosu

Naša glazbena diva Doris Dragović (61) prošlo je ljeto proslavila 40 godina karijere, a publika pamte brojne njezine pjesme te ih s njom često i pjeva na koncertima. „Željo moja“, „Malo mi za sriću triba“, „Dajem ti srce“, samo su neki od njezinih hitova koje publika obožava. Kako bi bila bliža svojim obožavateljima, Doris ima i profile na društvenim mrežama te na njima često objavljuje sjećanja i stare naslovnice kao i fotografije s nastupa. Na Instagramu je tako prati gotovo 4000 ljudi, a s njima ponekad podijeli i neke privatne uspomene.

Ovaj put je objavila staru fotografiju na kojoj ima kratku kosu. Doris naime, godinama ne mijenja svoj izgled i mnogi su je navikli vidjeti s dugom crnom kosom, pa se neki ni ne sjećaju da je jedno vrijeme nosila kratku, kovrčavu frizuru.

- Blagoslovljena sam i darovana jer sam dobila priliku voljeti to što radim i raditi to što volim, a to su veliki darovi - napisala je uz fotografiju.

U komentarima su joj pratitelji pisali kako je predivna žena, te da lijepoj ženi sve lijepo stoji.

Doris je tako prije nekoliko mjeseci objavila rijetku fotografiju sa suprugom Marijom Budimirom (58). Njihova ljubav traje već 34 godine, a 33 od toga su u braku. Samozatajni par voli držati svoju privatnost i ljubav dalje od očiju javnosti, a Doris je tada učinila iznimku te podijelila fotografiju s događaja na kojem su oboje bili.

- Kad se duše spoje - napisala je u objavi, a pored toga ostavila je i dva emotikona srca - jedno u crvenoj i jedno u plavoj boji.

Doris je supruga upoznala 1989. godine u kafiću na splitskoj plaži Obojena, a pjevačica je svojedobno rekla kako ne bi to nazvala ljubavlju na prvi pogled jer u to ne vjeruje. "Na prvi pogled postoje samo gromovi, a sve ono lijepo što se zove ljubav događa se polako kasnije, kroz vrijeme...", priznala je pjevačica. Veza je okrunjena brakom u travnju 1990. godine u crkvi svetog Ante na Poljudu, a svadbeno slavlje priredili su u splitskom restoranu Mak. U rujnu iste godine postali su roditelji sina Borne.

Doris svoju obitelj ne pokazuje često, a upravo je ovoga puta iznenadila starom obiteljskom fotografijom. Doris je podijelila fotografiju na kojoj je pozira s Marijom i Bornom, a u opisu je jednostavno napisala: "Obitelj". U komentarima su joj se javili brojni pratitelji te joj uputili komplimente.

"Prekrasni ste", "Ljubav", "Toliko ljepote na jednom mjestu", "Baš ste posebni", "Predivni ste", pisali su.

Inače, sin poznate pjevačica mnogima je ostao u sjećanju zbog sudjelovanja u njenom spotu za pjesmu "Dajem ti srce", u kojem se pojavio kada je bio dvogodišnji dječak.

Borna danas ima 32 godine i završio je Filozofski fakultet u Splitu te ga nemamo priliku često vidjeti. Dodajmo da se prije nekoliko godina na YouTubeu pojavio njegov video u kojem priča o filozofiji na filmskom platnu.

