Donald Trump državnik s najviše pratitelja na Twitteru

Američki predsjednik Donald Trump državnik je s najviše pratitelja na Twitteru, ispred pape Franje i indijskog premijera Narendre Modija, navodi se u godišnjem istraživanju "Twiplomacija" konzultantske tvrtke Burson Cohn & Wolfe (BCW).

Trump je u listopadu prošle godine pretekao papu i sada je vodeći na toj listi s 52 milijuna pratitelja. Papa ih ima 47 milijuna.

Getting ready to leave for Europe. First meeting - NATO. The U.S. is spending many times more than any other country in order to protect them. Not fair to the U.S. taxpayer. On top of that we lose $151 Billion on Trade with the European Union. Charge us big Tariffs (& Barriers)!