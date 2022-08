Domenica se vratila na društvene mreže u velikom stilu, u zelenom bikiniju oduševila pratitelje

Pjevačica Domenica Žuvela (29) oglasila se na svom Instagram profilu nakon kratke pauze te otkrila da joj je trebao kratki predah od druževnih mrežama, a njezinu novu objavu pratitelji su dočekali s oduševljenjem.

-Uzela sam mali odmor od društvenih mreža, ali evo me nazad, nadam se da ste mi vi dobro. Živjeli- napisala je Domenica uz snimku koja je nastala na bazenu. Pjevačica s čašom vina u ruci veselo plivala u bazenu odjevena u zeleni bikini i pokazala kako uistinu uživa u godišnjem odmoru.

''Vratila si se sa stilom'', ''Dobro smo svi'', ''Super'', ''Bajna'', ''Morska sirena'', ''Uživaj'', ''Ljubomoran sam'', pisali su pratitelji.

Domenica je prije pauze od društvenih mreža objavila je fotografiju i pokazala kako uživa na rodnoj Korčuli. Pozirala na stepenicama, izlazeći iz mora u dvodijelnom, ružičasto- plavom bikiniji koji je istaknuo njezinu vitku figuru, a otkrila je da joj društvo pravi njezina ljubimica, pudla Zara od koje se ne odvaja.

Podsjetimo, Domenica je dugi niz godina pjevala prateće vokale, a nakon toga se odvažila i na samostalnu karijeru. Pjesmama "Vidi se iz aviona", "Baš, baš", "Nema te svit" i drugima osvojila je publiku, a odvažna pjevačica najavila je i koncert za 2030. godinu u Areni Zagreb.

- Naravno da je to u početku bio samo nekakav moj san, ali se toliko stvari poklopilo dok sam ja pričala o tome i toliko je sve zvučalo stvarno da sam još prošle godine zapravo rezervirala Arenu. I sad smo u proljeće odlučili napraviti plakate jer zašto ne? Zašto ne bih napravila nešto što nitko nikad nije napravio, ni kod nas ni u svijetu, niti je nekome to palo na pamet? - objasnila je Domenica kako to da je koncert najavila osam godina unaprijed.

