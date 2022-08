NAKON 35 GODINA

Mile Kekin prvi put opširno o raspadu Hladnog piva: 'Ne vidim zašto bi završili po sudovima niti oko čega'

- Neko duže vrijeme nećemo nastupati zajedno. Govorimo o godinama. A kad i ako nas opet bude volja, stati ćemo opet zajedno na binu. Možete to nazvati i raspad ili duža pauza i stanka, kako god, fakt je da nećemo više zajedno nastupati do neodređene točke u budućnosti. Grupa System of a Down to zove "hiatus". Pa evo, idemo i mi na jedan hiatus malo jači - rekao je Kekin