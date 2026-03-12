Naš poznati par jedva se pronašao u roditeljskoj ulozi, iza njih je borba s teškom bolešću supruge

Jučer je, 11. ožujka održana promocija knjige "Pobijediti endometriozu", spisateljice Valerije Đurđević, također supruge osnivača Colonije Borisa Đurđevića. Naime, Valerija se 15 godina borila s ovom kroničnom bolešću, od koje inače boluje svaka deseta žena. Boris je sada za In Magazin progovorio o teškim epizodama koje je proživljavala njegova voljena: "Užasno je bilo teško to gledati. Ne znam kako je ona to preživjela i kako smo mi to preživjeli", istaknuo je glazbenik na promociji suprugine knjige, dodajući da je pogotovo teško bilo kad ni hitna pomoć nije mogla doći na vrijeme.

"Hitna mi se čak par puta nije ni htjela javiti pa sam morao zvati s drugog broja jer su već znali po prezimenu, ah, to je Đurđević i to je samo endometrioza", prisjetio se Boris. "Ako bi ja došao u deset navečer, oni bi došli u pet ili šest ujutro kad ona već umire od bolova, vrišti. Kako se čovjek tad osjeća? Užasno nemoćno, ne možeš pomoći", prisjetio se teških trenutaka kroz koje su prolazili. Boris je supruzi bio najveća podrška u najtežim trenucima.

FOTO Cijela Hrvatska bila je u suzama kada je sa samo 25 godina preminula RTL-ova voditeljica. Borila se sa zloćudnom bolešću

"Bio sam s njom na svakom pregledu, kod svakog ginekologa, kod svakog doktora, kirurga, kod svih koji razumiju endometriozu. Cijeli svijet je pretražila što se tiče svih doktora", istaknuo je u razgovoru na promociji nove knjige svoje Valerije. Nakon petnaest godina borbe s bolešću koja uzrokuje neplodnost, Valerija je krajem prošle godine postala majka i odlučila da neće stati samo na ovoj knjizi. "Da, to sam već negdje odlučila da će biti još jedna knjiga koja će opisivati samo put do bebe. Možda će se zvati Pobijediti neplodnost", otkrila je Valerija, koja je postala majka s 42 godine, a Boris otac s 53, no kaže da ga njihov četveromjesečni sinčić pomlađuje.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku

"Umjesto tableta za bolove dobio sam trening. Teško je u ovim godinama, ali sve je ovo limunada naspram onog što je bilo s njenom endometriozom", iskreno je priznao. Njihov sin max sada ima četiri mjeseca i donio im je novi smisao života. "Super je, on je baš veseljak, stalno se smije. Jednostavno uživamo svaki dan", ispričao je ponosni otac te dodao: "Nevjerojatno mi je kad dođem doma i primim malog sina i mislim si – ovo nije bilo tako prije", zaključio je.