FOTO Strašna tragedija iznenada je zaustavila karijeru domaćeg glazbenika: Danas je neprepoznatljiv

Domaći glazbenik Mladen Burnać već desetljećima djeluje na sceni, no rijetko ga imamo priliku vidjeti u javnosti. Jedna takva ukazala se ovih dana. Naime, kantautor je ovog tjedna snimljen u publici tijekom performansa 'Dar i žrtva' Joška Tešije kojom je otvorena multimedijalna izložba Dimitrija Popovića "Rođendanska noć" povodom 100 godina od rođenja Marilyn Monroe.

Burnać posljednjih desetak godina njeguje dugu kosu i bradu u odnosu na imidž u periodu kad se počeo probijati na hrvatskoj glazbenoj sceni, zbog čega ga više nije tako lako prepoznati. - Kronologija izgleda vašeg pjevača. Meni osobno je najsimpatičnija 2001. godina - izgubio sam neku okladu s kumom i morao se obojiti u plavo (razmišljam to ponoviti) - napisao je u nedavnoj objavi na Instagramu u kojoj prikazuje kako se mijenjao kroz godine.

01.06.2026., Zagreb - Performansom "Dar i zrtva" Joska Tesije otvorena je multimedijalna izlozba Dimitrija Popovica "Rodjendanska noc" povodom 100 godina od rodjenja Marilyn Monroe

U vrijeme kada se počeo baviti glazbom Burnać je bio pjevač i gitarist u punk sustavu Brze banane koji je krajem osamdesetih bio jako popularan. No tad se dogodila tragedija koja je sve zaustavila. - 1989. godine smo imali prometnu nesreću u kojoj mi je poginuo brat. Zvao se Ante, zvali smo ga Zdravko, on je bio menadžer i tekstopisac benda. Jedan moj prijatelj Mišo je poginuo tamo i ja sam jedini preživio u tom autu - prisjetio se Mladen prije tri godine u razgovoru za IN magazin.

Nakon oporavka u spomen bratu i prijatelju Mladen je objavio album imena 'Brze banane'. Objavio je i singl 'Oglasi' na kojem su mu kao gosti zapjevali Severina, Ivana Banfić i Sandi, koji su tad bili na počecima karijera. - Severina je toliko bila predana tome da je nabavila i plavu periku da bi bila u spotu. Bilo je simpatično da je došla s menadžericom, to joj je bila sestra. Onako, tek je počela, još ništa nije napravila, već je imala menadžericu - prisjetio se glazbenik.

Mladen je otkrio i da se ne bavi glazbom da bi se bio slikar te da nakon što je odustao od Akademije likovnih umjetnosti, crteži su mu hobi. Burnać je i prvi hrvatski izvođač koji je snimio duet s Kinezom, kao i prvi hrvatski glazbenik koji je uz novi album snimio i dokumentarni film o njegovom nastanku. U svibnju prošle godine je objavio u istom danu čak 3 nova video spota - za tri nova singla sa njegovog albuma 'Knjiga poezije'. U pitanju su pjesme: 'Život je komedija samo', 'Ljubavnici' i 'Ostavi te ljude'. Spotovi su pripremljeni još par mjeseci ranije, međutim njihov izlazak je morao pričekati jer je Mladen u međuvremenu nastupao na 69. Zagrebačkom festivalu sa jednom drugom pjesmom. Posebnost ovih zanimljivih video uradaka je u tome što se Mladen fizički ne pojavljuje niti u jednom.