VIĐEN U JAVNOSTI

FOTO Strašna tragedija iznenada je zaustavila karijeru domaćeg glazbenika: Danas je neprepoznatljiv

ARHIVA - 2012. Zagreb: Posljednji ispra?aj Nenada Šari?a Brade na krematoriju
Foto: Dalibor Urukalovic
VL
Autor
Vecernji.hr
02.06.2026.
u 13:58

Burnać posljednjih desetak godina njeguje dugu kosu i bradu u odnosu na imidž u periodu kad se počeo probijati na hrvatskoj glazbenoj sceni, zbog čega ga više nije tako lako prepoznati

Domaći glazbenik Mladen Burnać već desetljećima djeluje na sceni, no rijetko ga imamo priliku vidjeti u javnosti. Jedna takva ukazala se ovih dana. Naime, kantautor je ovog tjedna snimljen u publici tijekom performansa 'Dar i žrtva' Joška Tešije kojom je otvorena multimedijalna izložba Dimitrija Popovića "Rođendanska noć" povodom 100 godina od rođenja Marilyn Monroe.

Burnać posljednjih desetak godina njeguje dugu kosu i bradu u odnosu na imidž u periodu kad se počeo probijati na hrvatskoj glazbenoj sceni, zbog čega ga više nije tako lako prepoznati. - Kronologija izgleda vašeg pjevača. Meni osobno je najsimpatičnija 2001. godina - izgubio sam neku okladu s kumom i morao se obojiti u plavo (razmišljam to ponoviti) - napisao je u nedavnoj objavi na Instagramu u kojoj prikazuje kako se mijenjao kroz godine.

Zagreb: Performansom "Dar i žrtva" Josipa Tešije otvorena je izložba Dimitrija Popovića
01.06.2026., Zagreb - Performansom "Dar i zrtva" Joska Tesije otvorena je multimedijalna izlozba Dimitrija Popovica "Rodjendanska noc" povodom 100 godina od rodjenja Marilyn Monroe Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

U vrijeme kada se počeo baviti glazbom Burnać je bio pjevač i gitarist u punk sustavu Brze banane koji je krajem osamdesetih bio jako popularan. No tad se dogodila tragedija koja je sve zaustavila. - 1989. godine smo imali prometnu nesreću u kojoj mi je poginuo brat. Zvao se Ante, zvali smo ga Zdravko, on je bio menadžer i tekstopisac benda. Jedan moj prijatelj Mišo je poginuo tamo i ja sam jedini preživio u tom autu - prisjetio se Mladen prije tri godine u razgovoru za IN magazin.

Nakon oporavka u spomen bratu i prijatelju Mladen je objavio album imena 'Brze banane'. Objavio je i singl 'Oglasi' na kojem su mu kao gosti zapjevali Severina, Ivana Banfić i Sandi, koji su tad bili na počecima karijera. - Severina je toliko bila predana tome da je nabavila i plavu periku da bi bila u spotu. Bilo je simpatično da je došla s menadžericom, to joj je bila sestra. Onako, tek je počela, još ništa nije napravila, već je imala menadžericu - prisjetio se glazbenik.

ARHIVA - 2012. Zagreb: Posljednji ispra?aj Nenada Šari?a Brade na krematoriju
Mladen je otkrio i da se ne bavi glazbom da bi se bio slikar te da nakon što je odustao od Akademije likovnih umjetnosti, crteži su mu hobi. Burnać je i prvi hrvatski izvođač koji je snimio duet s Kinezom, kao i prvi hrvatski glazbenik koji je uz novi album snimio i dokumentarni film o njegovom nastanku. U svibnju prošle godine je objavio u istom danu čak 3 nova video spota - za tri nova singla sa njegovog albuma 'Knjiga poezije'. U pitanju su pjesme: 'Život je komedija samo', 'Ljubavnici' i 'Ostavi te ljude'. Spotovi su pripremljeni još par mjeseci ranije, međutim njihov izlazak je morao pričekati jer je Mladen u međuvremenu nastupao na 69. Zagrebačkom festivalu sa jednom drugom pjesmom. Posebnost ovih zanimljivih video uradaka je u tome što se Mladen fizički ne pojavljuje niti u jednom. 

